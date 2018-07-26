港股現牛蹤？7月股票回購額超百億 刷新港市單月回購紀錄

港股今年衝高回落，回購潮又湧現，翻查歷史，回購潮出現後，港股市場都出現明顯的上漲，這次回購潮再現，是否意味著港股「牛市」行情蓄勢待發？

資料顯示，截至 7 月 25 日，港股市場 7 月股票回購金額已達到港幣 104.16 億元，超過 2009 年 11 月創下的歷史紀錄。雖然整個 7 月還剩餘幾個交易日，但是 7 月整月的回購金額刷新港股歷史上最高單月回購金額紀錄已無懸念。

今年以來，港股市場衝高回落，由年內高點至今跌幅逾 13.63%，隨著指數的大幅下挫，個股股價也較高點有較大幅度的下挫。但是值得注意的是，雖然市場成交量近期出現萎縮，資金交易情緒轉淡，但是公司股票回購金額卻出現直線上升。

恒指走勢

WIND 統計資料顯示，今年 6 月港股市場共有 58 家公司回購股票，回購額為港幣 29.09 億元，在港股歷史單月回購金額中處於高位；而 7 月截至 25 日，港股市場有 66 家公司回購股票，回購額高達到港幣 104.16 億元，超過 2009 年 11 月港股單月回購金額的最高歷史紀錄港幣 100.63 億元。

按照 Wind 行業劃分，7 月回購的 66 家公司中，消費 (20 家) 占 30%、資訊技術 (14 家) 占 21%、工業 (10 家) 占 15%、房地產 (8 家)、材料 (6 家)、金融 (3 家)、醫療保健 (2 家)；能源、公用事業和電信服務各僅 1 家公司回購。

在回購金額方面，消費行業回購額穩居首位，高達港幣 49.27 億元；房地產行業位居第二，回購額港幣 44.47 億元；金融業位列第三，回購額港幣 6.11 億元。

回購額位居前 5 的公司分別為紅星美凱龍 (1528-HK) 港幣 45.81 億元；中國恒大 (3333-HK) 港幣 31.03 億元；世茂房地產 (0813-HK) 港幣 11.31 億元；中國金融發展 (3623-HK) 港幣 5.99 億元；中國宏橋 (1378-HK) 港幣 2.24 億元。

收購額度前 10 的公司中，消費占到 2 家，房地產占 3 家，占比最大。

港股市場歷史上有過 4 輪大幅回購潮。第一輪是在 2007 年股災之後的 2008 年，全年回購金額達到港幣 175 億元。第二輪回購潮是在 2011 年的 3 月至 12 月，階段回購額共港幣 98 億元，規模較第一輪回購潮有所縮小。第三輪回購潮在 2013 年的 3 至 7 月，回購金融共計港幣 69 億元。第四輪回購潮，是在 2015 年的 7 月至 2016 年 3 月，回購額達到港幣 275 億元，可以說是規模最大的一次。

值得注意的是，今年 1 至 7 月，港股上市公司股票回購金額共計港幣 185.69 億元，其中各月分別為港幣 4.63 億、4.24 億、9.40 億、14.64 億、17.21 億、29.09 億和 104.16 億元，回購金額有日益走高趨勢，顯示港股歷史上第五輪回購潮已經拉開了帷幕。

中證網引述分析人士表示，由於港股市場的總市值擴大，加上「港股通」資金的加入，當下港股公司回購額度出現放大合情合理。

上述 4 輪回購潮都有一些共性存在。首先，出現回購潮之後，港股市場都出現了明顯的上漲。2008 年回購潮後接下來 10 個月恒指漲幅達到 63%；2011 年回購潮後，2012 年前 4 個月恒指漲幅 14%；2013 年回購潮後，當年下半年恒指累計漲幅也達 14%；第四輪回購潮規模最大，此後恒指直接刷新了歷史新高，去年至今年初的這一波港股漲勢中，恒指在 2016 年 3 月至 2018 年 1 月漲幅高達 73.85%。

其次，此前的幾輪回購潮都發生在港股市場下跌的過程中，似乎是在為牛市行情蓄勢，一旦牛市行情開啟，回購潮就會戛然而止。

第三，上述回購潮都不是單月獨立出現的，都是長期的，涉及行業廣泛且大規模的股票回購。

7 月的單月歷史新高，是否是此輪回購潮的頂點，目前似乎還不能確定。但是市場普遍預期港股市場估值已經到達歷史低位，且企業獲利預期向好給予市場基本面上的支撐。同時，企業大幅集中回購，似乎也側面證明資金對底部的確認和對未來走勢的信心。