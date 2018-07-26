港股最快下週二出現死亡交叉 分析師這樣說

恒指今 (26) 日終止連 4 升，市場估計，恒指最快下週二 (31 日) 出現死亡交叉！分析師表示，指標意義不大，相信港股離底部不遠。

繼國指 7 月中出現死亡交叉後，恒指 50 日線 (29702 點) 與 250 日線 (29524 點) 只相差 178 點，推算最快 4 個交易日，50 日級即會跌穿 250 日線，出現死亡交叉，為近 3 年來首次。

圖：香港明報

恒指對上一次出現終極死亡交叉是在 2015 年 8 月 A 股暴力救市的股災之後，當時大市已跌近當年低位，可是翌年再因 A 股「熔斷」觸發新一輪跌市，死亡交叉出現後要再經歷約半年才告見底。

招銀國際證券研究部策略師蘇沛豐認為，死亡交叉的指標及啓示已不大，在上落市下更隨時出現相反信號，即成見底指標，他亦傾向相信港股離底不遠。

撇除去年底分拆上市的九倉置業 (1997-HK)，目前 49 隻藍籌中，多達 25 隻或逾半的 50 日線均低於 250 日線，如交行 (3328-HK) 及中銀香港 (2388-HK) 亦在近日加入陣營，即將步後塵的則有近日強勢、但仍難阻在今日出現死亡交叉的平保 (2318-HK)，另外還有恒安 (1044-HK)、新世界 (0017-HK) 及港交所 (0388-HK) 等。

截至今 (26) 日 15:26，恒生指數報 28737.92 點，跌 182.98 點，跌幅 0.63%。國指報 10997.77 點，跌 76.39 點，或 - 0.69%。

圖：新浪財經

財經評論員李偉傑對《經濟通通訊社》表示，港股今早一度突破 29000 點水準．預期港股短期內仍有力反復挑戰 29500 點，即接近 50 日線水準。