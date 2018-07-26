BDI走揚有利散裝業者獲利 又逢Q3航空及貨櫃旺季 航運類股股漲

中美貿易戰爭影響，散裝船運市場的波羅地海乾貨船綜合指數 (BDI) 近期頻創今年高點，前 (24 日) 日達 1774 點，續創今年新高，昨 (25) 日微幅回跌至 1772 點；相較今年 4 月 6 日年度最低點 948 點，漲幅已高達 87%，淡季出現旺季行情下，有利散裝船公司獲利；至於貨櫃海運及航空業者第三季是傳統旺季，帶動航運類股盤中股價走揚。原先暑假並非散裝船運市場旺季，不過運費卻出現飆漲行情，由於散裝歷經前幾年景氣低迷，造船減少，供需趨於平衡；加上中美貿易戰導致許多大陸進口商轉向航程較遠的巴西採購黃豆。不過據了解，從美國主要黃豆出口港波特蘭到上海，約需 16.5 天航程，但從巴西聖多斯港到上海，則需要花超過 35 天航程，多出近 19 天，由於運輸距離拉長，市場對船隻需求相對提高。



隨著 BDI 走揚，散裝業者包含新興 (2605)、裕民(2606)、中航(2612)、東森(2614)、台航(2617)、慧洋 - KY(2637)、四維航(5608) 及正德 (2641) 盤中股價走揚；至於第三季為海運貨櫃及航空客貨運旺季，因此貨櫃業者包含長榮海 (2603)、陽明(2609)、萬海(2615)，航空業者華航(2610) 及長榮航 (2618)，以及海空運貨櫃承攬業者台驊(2636)、中菲行(5609)、捷迅(2643) 以及貨櫃碼頭台聯櫃 (5601) 及遠雄港 (5607) 等盤中上漲，帶動整體航運類股走揚。

