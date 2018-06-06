〈裕民股東會〉供需趨於平衡 看市況一季比一季好 今年較去年更樂觀

裕民航運 (2606-TW) 今 (6) 日召開股東常會，展望後市，總經理王書吉樂觀看待，由於供給面投入緩和，加上全球需求持續攀升，預期今年會比去年好，且是一季表現比一季還好，若明年沒有重大事故「還會更好」，更強調，未來散裝將延續供不應求的局面。

裕民指出，中國去年進口 1074.7 百萬噸鐵礦砂，創歷史新高，預計中國依賴進口鐵礦砂的比例將穩定維持在 83% 左右，為需求維持一定的支撐；另一方面，東協市場因受惠中國「一帶一路」推動經濟發展，刺激大量能源需求，加上煤礦因價格低廉仍是新興國家首選，預料將引領未來數十年的全球煤礦需求。

為持續拓展營運規模，裕民於今年初和全球最大鐵礦石生產商巴西淡水河谷簽訂 25 年鐵礦石長期運送合約，是裕民成立以來簽訂的最重大長期合約，將自 2020 年起承運巴西出口至中國的鐵礦石運輸業務至 2045 年，預計合約總收入可達 6 億美元以上。

王書吉也樂觀看待，此合約關係間接使裕民與 Vale 現貨市場交易更加熱絡，有助於開拓巴西至中國的長航線運務市場。

另外，為深耕中國市場，裕民於今年初與廈門國貿集團公司 (ITG) 成立了兩家合資公司，預期加速拓展業務帶來獲利。

王書籍也強調，裕民領先業界加入澳洲和中國之間鐵礦石和煤礦貿易的「綠色走廊」跨國計畫，與澳洲主要礦商必和必拓、力拓集團、FMG 集團、船東商船三井、挪威船級社、伍德賽德能源公司和上海船舶研究設計院，共同研究建造液化天然氣 (LNG) 和燃油雙燃料動力海岬型散裝貨輪。

裕民目前擁有 Capesize、Panamax、PostPanamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪 (VLCC) 和超大型礦砂船 (VLOC) 等船型，平均船齡約 5 年，若再加合資、代管船隊達 48 艘，總載重噸位 666 萬噸，海外有新加坡、香港和廈門等子公司。

裕民去年每股純益 (EPS)1.18 元，會中通過發放現金股利每股 1.2 元，維持高度盈餘發放比例和高現金股息殖利率，裕民強調，帳上保留未分配盈餘和可供分配法定盈餘公積合計為 100.48 億元，達每股 11.89 元可供未來年度盈餘股利分配。