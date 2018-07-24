日本央行若減少購債 全球債市恐失支撐

日本央行 (BOJ) 考慮調整寬鬆政策的消息，在週一 (23 日) 使全球債券市場出現動盪，日債與美債皆出現拋售潮，日債殖利率展現兩年來最大單日漲幅，10 年期美債殖利率再度逼近 3%，導致追蹤長期美債的 ETF 走跌。

市場分析，日本央行正考慮調整政策，以刺激長期低迷的通膨率，該行自 2016 年以來，採取控制殖利率曲線方式，將 10 年期日債殖利率維持在 0% 左右，以調低借貸成本。

日本央行可能最快在下一次會議時宣布新政策，內容可能包含調整目前 2% 的通膨目標以及購債額度，政策將在 7 月 31 日公布。

債券價格與殖利率呈反向走勢，10 年期日本公債殖利率 23 日從 0.032% 大幅上揚至 0.083%，24 日上午則稍微暫時回落至 0.077%。

10 年期日本公債殖利率走勢

美國聯準會 (Fed) 持續實施貨幣緊縮政策，而歐洲央行 (ECB) 則表示 QE 將在今年底退場，使得日本央行成為全球債市的主要支撐，若該行亦決定減少購債額度，日債將面臨一波拋售潮，連帶使美債與歐債承受壓力。

10 年期美債殖利率 23 日上揚 6.8 個基點至 2.963%，為 6 週新高，30 年期美債殖利率上升 7 個基點至 3.101%，10 年期德債殖利率則攀升至 0.411%。

而追蹤長期美債的 iShares 20 年期以上美國公債 ETF(TLT) 於 23 日下跌 1.23% 至 119.27 美元。

iShares 20 年期以上美國公債 ETF 價格走勢日線圖

分析師指出，在此之前，由於歐洲央行和日本央行將利率維持在低水平，使得債券投資者離開本土市場，購入殖利率較高的美債，此舉使得美債殖利率受控，但在日本央行傳出將降低寬鬆政策後，美債市場出現拋售。