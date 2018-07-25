日元連漲5天 交易員嚴陣以待迎接日本央行政策調整

日元連續第五天上漲，這是六個月以來的最長連漲周期，交易員為下周（30-31 日）日本央行可能調整貨幣政策做準備。

彭博社報導，駐亞洲的外匯交易員稱，日元受到短線資金的支撐，這些資金尋求在日本央行會議前，退出做空日元策略並轉為做多。

「下周（日本央行會議）將關乎溝通，而不是殖利率曲線控制的變化，因為日本央行試圖將市場焦點，從基於日期的前瞻性指引轉向開放式前瞻性指引，」東方匯理駐香港的外匯策略師 David Forrester 稱，「當達到通膨目標時，殖利率曲線控制將被改變」。

通膨遲遲難達標 日本央行 7 月會議或討論調整 QE 操作

路透社 20 日援引消息人士的話稱，長期寬鬆的代價「難以忽視」，如果證明達到 2% 的通膨目標需要太長時間，日本央行可能討論改變政策，如果通膨疲弱是結構性因素所致，可能考慮讓政策更具可持續性的行動步驟。

日本 6 月 CPI 僅年增率增長 0.7%，增速低於市場預期的 0.8%，和 2% 的央行通膨目標相去甚遠。

今年 4 月底，日本央行刪除了「預計 2019 年達成 2% 通膨目標」的措辭。日本央行行長黑田東彥解釋稱，專注於通膨實現的時間點不利於與市場的溝通，引發時點與政策相關聯的誤解。

路透社還稱，現在還沒有就是否需要採取步驟及用哪些步驟達成一致，那取決於日本央行可能將價格目標下調多少，但已經在討論很多選項，比如調整殖利率曲線控制，讓長期利率更正常地回升，以此緩和零利率帶給銀行的痛苦，還有改變購買公債和 ETF 的方式。

不過，日本央行可能需要表明，允許長期利率回升並不代表收緊貨幣，而是讓寬鬆政策更靈活，並證明，讓政策框架更有可持續性是為了幫助實現通膨目標。

若上述消息屬實，就意味著，自 2016 年實行利率、量化和質化三個維度全方位寬鬆政策以來，日本央行將首次政策調整，也是在日本通膨持續低迷壓力下被迫採取的行動。

日債跌 影響蔓延全球債市

受日本央行將在下周會議上討論超寬鬆貨幣政策可能的變化相關報導影響，23 日晨間，10 年期日本公債殖利率升 6 個基點至 0.090%，為近半年新高。

隨後，日本央行進行 2 月以來首次固定利率購債操作，按 0.110% 無限量買入 10 年期日本公債，以壓制殖利率進一步上漲。

對此，日本央行金融市場部稱，23 日實施固定利率購債操作，是因為日債殖利率急升，目的是維持 10 年期日債殖利率在 0% 水平的政策目標。

於此同時，由於日本公債殖利率的跳漲，日元也連續走強，23 日美元 / 日元匯率至 110.95，創 7 月 10 日以來新低。

日本央行這一政策調整的影響似乎蔓延到了全球債市。受日本公債殖利率跳升影響，23 日歐洲債市也遭遇拋售，德國 10 年期公債殖利率升至一個月高點 0.38%。美國公債也跟隨走勢，基準 10 年期公債殖利率升至 2.908%，為 6 月 22 日以來新高。

彭博社報導稱，倫敦瑞穗國際有限公司（Mizuho International Plc）利率策略負責人 Peter Chatwell 表示，這意味著不確定性，這個不確定性主要來自非日本國內投資者，將對美國公債和歐洲債市產生連鎖反應；由於市場擔心核心日本公債曲線可能會陷入熊市，因此核心歐洲公債也存在著看跌風險。

日本央行將於 7 月 30 日至 31 日舉行貨幣政策會議。