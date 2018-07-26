美歐貿易戰疑慮只是「短期舒緩」 分析師：經濟前景仍可能受創

根據《彭博社》報導，雖然美國與歐盟達成共識，願一同努力，減少貿易壁壘，但各投資機構多認為，貿易緊張情勢，只是「短期舒緩」；且有分析師直言，在貿易戰不確定性未除的情況下，經濟前景仍可能受創。

美國總統川普週三與歐盟執委會主席容克會面，雙方達成共識，將對貿易問題進行磋商，暫不實施新關稅。

美歐雙方同意，調降不包括汽車在內的工業產品關稅，且歐洲承諾，擴大進口美國液化天然氣與黃豆。

川普稱，美歐貿易關係進入新階段，將重新審視、嘗試解決鋼鋁關稅、歐盟報復性關稅等問題。

資產管理公司 Bankhaus Metzler 分析師 Juergen Pieper 表示，這個消息是積極的，也帶動今天歐洲汽車類股上漲，但整件事還沒結束，貿易戰疑慮未完全排除。

德國商業銀行 (Commerzbank) 在報告中指出，貿易戰告終，市場可以鬆口氣？我們持懷疑態度，很難想像，在歐盟承諾擴大進口美國液化天然氣與黃豆之後，這個問題就迎刃而解。

投資機構 Oddo & Cie 策略師 Sylvain Goyon 稱，雙方的談判才剛剛開始，此事造成的波動性，依舊存在，且鋼鋁關稅仍持續執行中；想證明這是個令人歡欣鼓舞的現象，短時間內似乎不太可能。

大和資本市場 (Daiwa Capital Markets) 於報告中提到，感覺上，這次是歐盟獲勝，歐美雙方暫不實施新關稅，免除了美國對歐盟加徵汽車關稅的威脅。

投資機構 Evercore ISI 認為，短期來看是利多，但談判破裂的可能性仍在。

德國 MPPM EK 交易部門主管 Guillermo Hernandez Sampere 強調，在「下一階段」來臨前，美歐貿易戰獲得短期緩解，我們得開始習慣這種形式的「談判」；只要貿易戰的不確定性仍在，就可能對經濟前景造成傷害。