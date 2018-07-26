美股美債的歷史關聯顯示——美股更高還在後面

LPL Financial 高級市場策略師 Ryan Detrick 接受美國媒體 CNBC 採訪時表示，從歷史數據看，美債與美股的關聯性顯示，10 年期美債殖利率上漲或意味著美股將會繼續走高。

Detrick 指出，LPL Financial 數據顯示，從 1960 年代至今，在 10 年期美債殖利率上漲的 23 個期間內，80% 的情況下，標普 500 也隨之上漲。而近期兩者的正關聯性為百分之百。從 1996 年至今，10 年期美債殖利率上漲的 11 個時期（平均時長 6 個月，中位數時長 5 個月；平均漲幅 1.5%，漲幅中位數 1.3%），標普 500 每次都隨之走高 （平均漲幅為 9.5%，漲幅中位數為 5.4%）。

此外，兩年前的今天，10 年期美債殖利率觸及多年低位至 1.36%，為幾十年來最低，目前 10 年期美債殖利率已經較當時翻倍，接近 3%。標普 500 在此期間內也上漲了 34%。

Detrick 表示，上一次美債殖利率上漲，殖利率曲線扁平化出現在 90 年代中期。他認為，就像當時那樣，目前美債殖利率曲線不會很快出現倒掛，反而有可能處於扁平狀態一兩年，同時，美國經濟與美股將持續增長。

美債殖利率曲線近年來持續平坦化，目前距離倒掛已經不太遙遠。聖路易斯聯儲數據顯示，截至 7 月 17 日，10 年期美債與 2 年期美債利差縮小至 24 個基點，為 11 年來最低水平。

在大量分析師眼裡，美債殖利率曲線倒掛是美國經濟要出現衰退的最重要信號。歷史上，當十年美債殖利率與兩年美債殖利率之差靠近零，殖利率曲線倒掛後，美國經濟就很可能進入衰退期。所以當短期美債的收益上升超過長期美債收益（倒掛）時，這被視為經濟將進入衰退期的標誌。

但近期也有不少業內人士表示，殖利率曲線倒掛並不一定意味著經濟衰退的到來。前聯準會主席柏南奇認為，如今在監管政策改變以及量化寬鬆政策實施後，這個指標已經被扭曲，失去了信號意義。

摩根士丹利固收投資經理 Caron 也表示，倒掛的殖利率曲線總是和經濟衰退兩者之間僅存在相關性，而不是因果關係。而這次的殖利率曲線表現可能是聯準會為了重振經濟而採取激進政策所致。必須注意的是今天的環境有其獨特之處，美國通過長期的量化寬鬆期來保證低利率環境。

此外，聯準會儲 6 月 FOMC 會議紀要顯示，聯準會決策者也討論了近期美債殖利率利差的收窄是否會引發經濟衰退。多數決策者認為，繼續關注殖利率曲線斜率是重要的，但與會者指出，除升息外，多個因素可能促使長短期美債的利差收窄，比如長期通膨預期下降、投資者下調長期中性利率預期等。部分與會者認為，上述因素可能影響殖利率曲線斜度的可靠性。

Detrick 指出，根據 LPL Financial 的數據，1998 年 5 月，2 年與 10 年期美債殖利率曲線出現倒掛時，標普 500 繼續增長了 22 個月，上漲近 40％，才達到峰值。

周二，美國 2 年期與 10 年期美債殖利率利差為 32 個基點。