〈高通購恩智浦破局〉外媒：收購案告吹 對高通反而是利多

半導體巨頭高通 (QCOM-US) 收購恩智浦 (NXP-US) 今 (26) 日午後正式宣告破局，但外媒表示，儘管兩家公司的未來將充滿不確定性，但對高通來說，脫離恩智浦的苦海未必是壞事。

台北時間週四 (26 日) 午後，中國國家市場監督管理局仍未批准高通收購恩智浦一案，代表高通對恩智浦 440 億美元的收購計劃正式宣告破局。

消息指出，在高通收購恩智浦交易接近截止前，美國財長梅努欽曾與中國國務院副總理劉鶴溝通，希望中國方面放行這項交易，商務部長羅斯也向中國駐美大使崔天凱表達此意。兩人皆表示，應該根據高通交易本身的利弊作出決定。

先前高通董事們對於交易案告吹早就有心理準備，對於這樁收購案一拖再拖，投資人早就感到厭煩，希望事情盡快落幕，甚至有觀點認為，這項收購案告吹反而是利多，原因在於市場對於高通整併恩智浦的能力始終有質疑。

由於高通先前鮮少涉及汽車和工業晶片領域，加上恩智浦與高通完全是兩種不同的運營模式，這項交易若成功，會給高通帶來跟多的不確定性。而隨著交易終止，高通將能夠提供更具確定性的未來。

先前高通認為，這樁收購案有助於未來轉型，可以讓業務領域得以走出手機，向汽車或智慧家具領域延伸。先前高通財報會議上，曾有分析師提問為何不繼續延長要約，給監管方更多時間，對此高通執行長 Steve Mollenkopf 表示，高通除了透過併購尋求新機會，也需要給投資人、合作方以及員工提供確定性。

高通接下來除了得向恩智浦支付 20 億美元分手費，還計畫投入最多 300 億美元回購股票，以安撫股東。

戰略與國際問題研究中心中國問題學者 Scott Kennedy 表示，現在批准高通與恩智浦半導體的交易可能會讓人覺得中國在示弱。康奈爾大學經濟學家 Eswar Prasad 更表示，這已不僅僅是貿易戰了，這件收購案的告吹，更是中美兩國間一次更為公開的經濟衝突。他表示，這項流產可視為一項強烈的信號，代表中國將動用任何可利用的手段。