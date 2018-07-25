滬指微幅收跌0.07% 海南自貿板塊大漲

7月25日，滬深兩市股指小幅高開，隨後窄幅震蕩，市場熱點輪動加快，科技股盤中活躍，創業板指一度漲近1%。午後開盤，三大股指受挫回落，隨後維持窄幅震蕩走勢，滬指險守2900點關口。滬指收報2903.65點，跌0.07%，成交額1664億。深成指收報9463.76點，跌0.02%，成交額2309億。創業板收報1632.32點，漲0.17%，成交額812億。

盤面上，旅遊、鋼鐵、醫藥、海南自貿區、汽車類、養老概念板塊漲幅居前，次新股、鋰電池、鐵路基建、家用電氣、有色等板塊跌幅靠前。

市場熱錢追捧海南自貿板塊，大東海A(000613-CN)、羅牛山(000735-CN)、欣龍控股(000955-CN)漲停，海航創新(600555-CN)、海峽股份(002320-CN)等個股也隨之起舞。短線來看，該板塊仍有進一步活躍的態勢。

避險板塊黃金股午後逆市拉升，西部黃金(601069-CN)、赤峰黃金(600988-CN)、白銀有色(601212-CN)等個股紛紛衝高。

技術面上，從日K線圖上來看，滬指5日均線、10日均線、20日均線等均線已經按照時間順序捋順，短期仍有上行空間。但指數面臨60日均線、3000點整數關口以及6月19日跳空低開缺口(2984.97點至3008.73點)等多個阻力位的考驗，適度震蕩整固有利於消化壓力，更加有利於反彈的持續縱深發展。

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