A股動盪漸歇 野村：近期反彈有望延續到8月底 9月恐再有震盪

A 股近來頻繁出現機構舉牌與要約收購消息，代表產業資金正加速進場。券商研究員認為，主要原因是目前 A 股整體估值低，適合中長期布局。眼看 A 股連續三天反彈，今 (25) 早盤小幅衝高一度漲 1% 隨後拉回，在 2900 點關卡徘徊，野村認為，這波反彈可能會延續到 8 月底，9 月之後可能再有震盪。

上證指數日線走勢圖 (近一年以來表現)

野村證券中國股票研究部主管和大中華區首席股票策略師劉鳴鏑指出，7 月開始的 A 股反彈會持續到 8 月，預計 8 月是短期炒波段的機會，主要支撐是近期 A 股上市公司業績面總體不錯，例如滬深 300 指數成份股中，有四分之三公司的半年報業績盈利大增。

但他指出，A 股市場將面臨 MSCI 指數第二次提高 A 股權重，屆時市場上可能有較多噪音，恐讓股市出現較大波動。劉鳴鏑建議，目前應超額配置的行業包括醫藥衛生、能源、地產、科技電信及公用事業股，低配互聯網行業。

隨著 A 股慢慢穩定下來，據統計，今年來，已有 458 家公司的主要股東（持股 5% 以上）增持自家股份，增持總金額超過人民幣 336 億元。其中，股東增持比例達到「舉牌線」的上市公司更有 35 家，舉牌總次數達到 47 次，新南洋等多家公司更是被舉牌 2 次。

股票舉牌

為了防止機構大戶操縱股價，中國《證券法》規定，投資人持有一個上市公司已發行股份的 5% 時，應在該事實發生之日起 3 日內，向國務院證券監督管理機構、證券交易所作出書面報告，通知該上市公司並予以公告，並且履行有關法律規定的義務，被業內稱為「舉牌」。 要約收購

指收購人通過向目標公司的股東發出購買其所持該公司股份的書面意見表示，並按照依法公告的收購要約中所規定的收購條件、價格、期限以及其他規定事項，收購目標公司股份的收購方式。

眼看產業資本出手積極，券商研究員指出，許多大股東持股比例已經很高，這種情況下的要約，一是真的對股價很認可，看好公司的未來；二是為其他的運作做準備。

另外，據統計今年來滬深兩市共有 11 家公司的股東發起部分要約收購，市場研究機構認為，在目前市場環境不佳的背景下，部分上市公司存在價值低估的可能，同時小股東也有更大的出售意願，透過發起部分要約，可以在付出較低溢價率的前提下，獲得更多上市公司的股份。

至於該如何看待產業資本的增持？

券商研究員認為，產業資金對於行業、公司股票價值的理解，比一般投資人更為深刻，這些人的行動有較強的參考意義。對於處於弱勢行情或者持續下跌的公司股票而言，產業資金出手增持，有利於公司股價的持穩。並指出：「最大的意義代表產業資金對 A 股投資價值的認可。從估值的角度來講，目前 A 股的整體估值比較低，適合進行中長期佈局。」