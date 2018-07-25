【港股解碼】招商銀行：上半年業績大漲，穩坐零售銀行龍頭

眾所周知，銀行業的發展與國家宏觀經濟發展趨勢密不可分。近幾年，我國經濟發展速度讓位經濟發展品質，但國民經濟依舊保持中高速增長態勢。銀行業作為國民經濟體系的重要組成部分和核心產業，在國內GDP高速增長、經濟貨幣化提高、社會對金融服務需求不斷增長的背景下推動了銀行業的持續、快速發展。

7月24日晚間，招商銀行(03968-HK)(600036-CN)發佈《2018年半年度業績快報公告》。

那麼接下來看一下今年上半年招商銀行具體業績如何？

利潤穩步增加，不良貸款率下降

招商銀行成立於1987年，是我國境內第一家完全由企業法人持股的股份制商業銀行，同時也是內地市值第五大的銀行、香港中資金融股的八行五保之一。招商銀行於2002年4月9日在上海證券交易所掛牌上市登陸A股市場；2006年9月8日，開始在香港公開招股，並於同年9月22日在港交所掛牌上市。

招商銀行一直致力於發展成為中國領先的零售銀行，在國內可以說“外匯業務找中行、個人業務找招行”。由招商銀行的半年度業績快報可知，公司2018年上半年實現營業收入人民幣1258.31億元，與2017年同期相比增長了11.5%；實現歸屬母公司股東淨利潤447.56億元，與去年同期相比上漲了14%；不良貸款率為1.43%，較2017年12月底的1.61%相比減少0.18個百分點。

（圖片來自：港交所）

除此以外，招商銀行還表示，在2018年上半年公司各項業務穩健開展，各項與經營情況良好。

招商銀行作為零售銀行龍頭，業績增速持續亮眼，上半年業績增長符合公司發展預期。總體而言，招商銀行營收增速的提升主要是依靠非息收入的快速增長。

根據華泰證券的研究報告可知，招商銀行上半年營收同比增長 11.47%（Q1 同比增長 7.20%），增速較 Q1 提升主要得益於非息業務收入的較快增長。上半年非息收入同比增速高達 17.65%。雖然上半年因表外監管趨嚴，非息收入中的理財業務收入承壓，但招行理財產品淨值化比例較高，客戶基礎好，受到的衝擊相對可控。另推測上半年公司在信用卡和代銷業務方面也有較好表現。上半年淨利息收入增速較 Q1 小降 85bp 到 7.81%，主要是受到淨息差拖累，但增速依然保持高位。

領漲銀行板塊，適合長期價值投資

受招商銀行發佈的今年上半年度業績快報的影響，今日A股市場中也迎來招商銀行不俗的表現。根據同花順提供的數據顯示，招商銀行A股今開28.2元/股，今日盤中最高28.45元/股，尾盤報收28.22元/股，漲幅1.69%；成交量達43.02萬手，成交額12.13億元，總市值7117.04億元。

（圖片來源：同花順）

今日招商銀行雖然沒有實現大幅增長，但是從整個銀行板漲幅榜上來開，招商銀行僅次於成都銀行排名第二。從日k線上來看，從7月20日起，招商銀行持續上漲，短期存在回調的風險；但就整個招商銀行來看，公司運營狀況良好，多家券商機構認為其股票具有長期投資的價值。

“由點到面”，2018年整個銀行業發展又是如何呢？

行業結構和佈局不斷完善

目前，我國銀行業金融機構大致可以劃分大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村金融機構及其他類金融機構五大類。

7月11日，中國銀行業協會發佈了《中國銀行業發展報告（2018）》；明確指出，2018年銀行業金融機構要從三個方面主動對接國家戰略，優化區域佈局。第一，要完善“一帶一路”沿線國家金融機構佈局；第二，要協助疏解北京非首都功能，大力配合京津冀協同發展；第三，為長江經濟帶生態優化、綠色發展提供金融支持，完善“一軸、兩翼、三極多點”的發展格局。

與此同時，《報告》還指出，借助現代科技加快傳統金融與現代金融的深度融合，構建傳統業務與現代業務相互支撐、共同發展的金融生態，來實現金融科技戰略佈局。

除此以外，今年整個銀行業除了貫徹上一年度的宏觀調控政策以外，還要不斷提高信用風險防控能力，在資產品質保持企穩態勢的同時繼續貫徹“房子是用來住而不是用來炒”的定位，加強房地產風險管控分類指導。

綜上所述，結合整合銀行業的發展情況來看，招商銀行作為零售銀行龍頭，在提升自身集團經營業績的同時還要主動對接國家戰略，不斷優化區域佈局和金融科技戰略佈局。

文：劉玲玲

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