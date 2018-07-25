【異動股】餐飲旅遊板塊持續走強 西安飲食(000721-CN)等2股漲停

午後，餐飲旅遊板塊持續走強，截止發稿，西安飲食(000721-CN)漲停報5.43元，大東海A(000613-CN)漲停，海航創新(600555-CN)漲9.36%報4.09元，中國國旅(601888-CN)漲5.48%報74.12元，凱撒旅遊(000796-CN)漲4.42%報9.92元，長白山(603099-CN)、宋城演藝(300144-CN)、西安旅遊(000610-CN)漲超3%。

消息面上，暑期旅遊高峰的到來，令出境遊市場持續升溫。根據攜程近期的數據顯示，隨著暑期的到來，出境遊市場持續升溫，今年出境遊客人數和花費將持續增長，預計7、8月，全國出境遊人次將超過3000萬，預計人均花費超過6000元。其中，日本和泰國依舊火熱，日本簽證的訂單暑期增長了142%，新加坡、馬來西亞等東南亞國家也有不同程度的增長，歐美地區及澳洲的漲幅也很可觀，其中澳大利亞增長了66%，英國增長了85%。

從2018年一季度景氣來看，旅遊行業整體營收280億元,同比增長20%，淨利潤22.2億元，同比增長35.2%，盈利能力明顯提升。

華泰證券分析認為，二季度行業整體增速環比仍有望保持高增長趨勢，免稅、酒店、出境遊龍頭受益於行業景氣，業績有望超預期;景區休閑遊預計呈現分化趨勢，部分企業通過治理改善、經營提效實現遊客增長、降本控費，帶來業績繼續提升。

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