傳紫光斥資22億歐元收購法國智慧晶片零件製造商Linxens

中國紫光集團傳將斥資 22 億歐元收購法國智慧晶片零件製造商 Linxens，消息傳出後，紫光股份午後股價一度漲停。

外電報導，消息人士透露紫光集團已簽屬協議，將以 22 億歐元收購法國智慧晶片零件製造商 Linxens。據傳這項交易一個多月前就已簽署完畢，但還未正式對外宣布，這項交易將是歐洲監管機關對中國在當地投資立場的重要測試。

消息傳出後，午後紫光股份一度漲停，最高觸及人民幣 51.59 元，隨後漲幅稍微收斂，至截稿為止報人民幣 49.1 元，漲幅逾 4%。

紫光股份午後一度漲停 (圖自新浪財經)

目前紫光集團從私募股權投資集團 CVC 手中收購 Linxens 一事，仍有待監管部門批准，接下來需得到法國、德國監管機構，以及該公司工會的同意。預料相關機構反對這樁交易可能性不大。

消息曝光後，紫光集團和 Linxens 對此並未發表評論。據傳瑞士信貸將是主要提供貸款的四家銀行之一，不過瑞士信貸同樣不予置評。

事實上，紫光集團有意買 Linxens 的消息早在幾個月前就傳開，當時媒體報導這件收購談判正如火如荼進行中。尤其當時中美貿易戰正如火如荼展開，紫光集團更是中國希望能減少對外技術依賴的重要指標，近年來積極對外收購，同時也在中國國內積極布局，目前紫光正在南京打造 IC 國際城，斥資金額達 300 億美元。

早在 2016、2017 年，紫光曾宣布收購矽品、力成及南茂等 3 家公司各 25% 股權，最後南茂、力成案都是因經濟部投審會「技術性不審不通過」而破局，矽品則是未獲股東臨時會通過。