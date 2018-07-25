布局個資保護軟體及5G可望逐步發酵 友旺今跌深反彈攻漲停

網通廠友旺 (2444) 上半年營收僅持平，但新經營團隊入主後，已定調未來聚焦個資保護軟體及 5G 商機，並將公司名稱變更為兆勁，將在 27 號生效，市場期待個資保護軟體業績逐步發酵，公司已與多家國內企業在洽談中，新開發的 5G 通訊模組也在加溫中，下半年營運有望轉強，今日盤中股價跌深反彈攻漲停。友旺去年稅後純益 1,320 萬元，每股純益 0.14 元；今年第 1 季營運轉虧，單季稅後淨損 3,442 萬元，每股淨損 0.33 元。



友旺先前已經定調，未來將布局 5G 技術，開拓智慧家居、商用、家用通訊設備市場，也計畫引進策略性投資人。日前股東會已討論發行私募可轉換公司債，發行總額不超過 5 億元，資金將應用在投入結合無線及電力線傳輸、4G 無線模組、5G 無線模組等技術。



看好歐盟日前已經立法通過，5 月 25 日開始嚴格執行中的歐盟個人資料保護規則 (GDPR)，此將使得只要是與歐盟國家的人民進行往來的廠商，將必須徹底執行 GDPR 的相關規定，在企業的資訊系統中，加裝上相關客戶個資保護軟體。



友旺認為，接下來預計東協各國也會推動相關法令，全球在這方面的資訊安全需求初步估計至少百億美元以上。先前公司已經取得 Sailpoint 台灣區代理權，也在爭取亞洲代理權中，將先鎖定國內各大企業，協助客戶解決個資保護問題。另看好 5G AI 無線網路市場的未來潛力市場，相關的數據傳輸將完全是影像數位的領域，已經開發出 5G 的相關數據網路模組，將可以協助整個數據產業迎接新的 5G 需求。



友旺預估，上述兩項重要新業務，除了開發第一年可望有 4-6 億元的營收挹注，更重要的是未來維護收入也將相當穩定。