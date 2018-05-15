友旺成立新事業搶個資保護軟體及5G商機 估今年營收貢獻4-6億元

網通廠友旺 (2444) 看好個資保護軟體及 5G 商機，今年 3 月已成立新技術事業中心，全力搶攻市場。總經理徐俊賢今 (15) 日表示，歐盟 5 月 25 日起正式執行歐盟個人資料保護規則(GDPR)，公司將鎖定包括銀行、航空、資訊產品等廠商，提供整體解決方案，現已與多家國內企業在洽談中，新開發的 5G 通訊模組，也可望慢慢發酵，初估兩大事業今年營收貢獻將達 4-6 億元。友旺尚未公布第一季財報，今年前三月累計營收 3.48 億元，年成長 5.56%，在被動元件 MLCC 缺料，成長增加，及匯率不佳下，法人預估營運表現維持在谷底。徐俊賢表示，既有網通事業會維持穩健發展，面對市場競爭加劇及大環境變化，也會努力發展新事業，希望今年營運能勝去年。



歐盟日前已經立法通過，5 月 25 日開始嚴格執行中的歐盟個人資料保護規則 (GDPR)。GDPR 法令的推動，使得只要是與歐盟國家的人民進行往來的廠商，將必須徹底執行 GDPR 的相關規定，在企業的資訊系統中，加裝上相關客戶個資保護軟體。



友旺表示，接下來預計東協各國也會推動相關法令，全球在這方面的資訊安全需求初步估計至少百億美元以上。先前公司已經取得 Sailpoint 台灣區代理權，也在爭取亞洲代理權中，及早進入該市場領域，將先鎖定國內各大企業，協助客戶解決個資保護問題。未來將向包括銀行、航空、資訊產品等廠商，積極推動相關業務，已經與華航、長榮、日月光等企業，洽商相關產品。



另外，友旺也看好 5G AI 無線網路市場的未來潛力市場，該公司表示，2020 年將是 5G 元年，相關的數據傳輸將完全是影像數位的領域，已經開發出 5G 的相關數據網路模組，將可以協助整個數據產業迎接新的 5G 需求。將現有以室內空間為主的 4G 市場，推到更寬廣的室外空間，讓 Free wifi 不再只受限建築空間，在室外也有很好的收訊環境。



友旺強調，上述兩項重要新業務，除了開發第一年可望有 4-6 億元的營收挹注，更重要的是未來維護收入也將相當穩定。