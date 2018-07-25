哈雷摩托預警貿易戰衝擊：利潤將大幅下滑

美國摩托生產商哈雷 - 戴維森因深處美歐貿易戰的第一線，而削減了今年的利潤預期，陷入困境的哈雷表示，預計關稅將比想象的更加嚴重。

據英國金融時報報導，哈雷官方周二表示，鑒於 2018 年關稅的影響，旗下品牌摩托車的利潤預計將下降到 9%-10%。今年 5 月，哈雷曾將預期利潤率下調 2 至 3 個百分點，至 9.5％-10.5％之間，而周二則進一步下調了利潤率預期。

公司表示，將把 2018 年的關稅成本控制在 4500 萬至 5000 萬美元之間，但表示希望採取措施降低製造費用並調整供應鏈物流，以彌補一半左右的額外成本。

哈雷的總裁兼首席執行官 Matt Levatich 表示，哈雷正與川普政府和所有其他政府合作，爭取取消這些關稅，「我們很投入，正在不斷地尋求對話。」

雖然貿易環境堪憂，但哈雷第二季業績並不差，每股收益達到 1.45 美元，遠高於市場預期，而去年同期為 1.48 美元。午後交易中，哈雷股價也提升了 8%。但與去年同期相比，哈雷今年第第二季在其核心市場美國的摩托車銷售減少了 6.4%，這是美國銷量連續第六個季度下降，上半年在美國的銷量更是減少 8.7%。

另一方面，哈雷在歐洲、中東和非洲（EMEA）上半年銷量年增率增加 4.8%、第二季增長 3.6%，在拉丁美洲上半年銷量增長 8%、第二季大增 9.1%。

Baird 分析師 Craig Kennison 就對英國金融時報表示，歐洲的是哈雷全球戰略的關鍵，去年哈雷在美國境外銷售了近 95000 輛機車，占比 39％。未來，哈雷希望國際市場能占據業務量的一半。

6 月下旬，為報復美國在鋼鋁行業上徵收的關稅，歐盟委員會宣布，向包括摩托車在內價值 28 億歐元（合 32 億美元）的進口商品徵收 25% 的報復性關稅，於 6 月 22 日開始實施。

哈雷在遞交美國證監會的文件中表示，歐盟進口美國摩托車的關稅從 6% 飆升至 31%，預計將導致每一輛銷往歐洲的摩托車成本增加 2200 美元，而他們將不會上調零售和批發價。公司預計，他們可能面臨的歐盟關稅將高達 1 億美元。

因此，哈雷計劃將銷往歐洲市場的摩托車轉移到美國以外的國家生產，以減少關稅對其利潤帶來的侵蝕。目前，該公司在泰國、澳洲、巴西和印度都設有生產工廠。