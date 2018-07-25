〈中國準QE上路〉人行貨幣寬鬆 貝萊德：人民幣今年將緩步走跌

資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 週二 (24 日) 發表研究報告，認為在中國經濟成長減緩、實行去槓桿化政策以及美中貿易戰升溫之下，中國當局將會允許人民幣在今年持續適度貶值。

貝萊德的首席投資長 Richard Turnill 寫道，投資人不用太過擔心人民幣會失速貶值，人行會控制人民幣下滑的速度，且人行行長易綱已做出承諾，不會使用貨幣作為貿易戰的工具。而針對經濟增長減緩問題，他認為中國當局將透過貨幣和財政政策等工具來刺激經濟，不會引導人民幣在短期間急速走低。

人民幣兌美元今年已下滑 4%，在 6 月中旬美國總統川普宣布將對價值 500 億美元的中國輸美產品課徵 25% 的高額關稅後，人民幣貶值速度加快。下圖藍線為人民幣兌美元從 2008 年至 2018 年的走勢，綠色柱狀為外匯存底變化。

人民幣匯率走勢與中國外匯存底變化

在 2015 年 8 月時，人民幣在兩天內暴跌 2.75%，由於市場對中國的政策框架不具信心，外資大幅撤離，並導致全球市場崩盤。貝萊德認為人民幣這波貶值與當時不同，中國實施了更加嚴格的資本管制，且在財政、貨幣和外匯政策方面，有著更佳的協調性，使中國當局應該有信心允許人民幣繼續貶值。

人行和聯準會 (Fed) 的貨幣政策分歧是影響人民幣走勢的另個因素，人行正在實行「準 QE」政策，透過 MLF 操作向市場注水，而聯準會則是實施貨幣緊縮政策，今年已升息 2 碼。

貝萊德預測，人行可能會在今年下半年實施進一步的貨幣寬鬆政策，以及增加財政支出。

另一方面，適度的人民幣貶值可提振中國的出口，以抵銷因去槓桿化而減少的國內投資所帶來的影響。儘管風險因全球貿易鬥爭提升，貝萊德看好部分亞洲新興市場，包括中國在內。

中國 A 股將被持續加入全球股市指數，投資者將有更多的機會接觸中國市場。