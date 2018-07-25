梅伊取得脫歐談判主導權 英鎊反彈至5日高點 分析師不看好匯率前景

美元表現疲軟，幫助英鎊兌美元在週二 (25 日) 觸及 5 日高點，上漲 0.4% 至 1.3150 美元，但英鎊的前景仍因英國脫歐的焦慮和對經濟的疑慮，難以延續強勢。

上週，由於經濟數據不振，加上脫歐的不確定因素，英鎊表現低迷，跌至 10 個月低點。但隨後也有所反彈，兌美元及歐元均有回升。

英國首相梅伊 (Theresa May) 週二表示，接下來她會領導與歐盟的談判，並將脫歐部門降級。新的脫歐部長 Dominic Raab 會在她無法親自處理時，「代理」相關職務。

梅伊的說法化解一些不確定性，助英鎊兌美元反彈至 5 日高點。兌歐元匯率也上漲 0.2%，至 0.89 英鎊。

下週英國央行即將開會，市場預期有 80% 機會即將升息，若果真如此，將是自去年 11 月之後再次升息。

北歐斯安銀行 (SEB) 外匯分析認為，由於央行升息，英鎊有望在本週及下週升值。但有鑑於英國政府的混亂，加上梅伊的脫歐計畫獲支持力度不高，英鎊的升值應視為做空機會，因為沒有跡象顯示，升息的效應可支持英鎊長期走強。

法國興業銀行分析師 Alvin Tan 指出，英國的脫歐談判似乎朝「膽小鬼」遊戲發展，歐盟與英國各展現強硬立場，這將引起對英鎊的擔憂。

倫敦 ING 的外匯策略師 Viraj Pate 表示，英鎊的價格繼續反映出一系列不確定因素—英國政府脆弱、英國脫歐的不確定性以及經濟政策的不確定性。Pate 更下調了他們對 2018 年第 3 季的英鎊預期，表示如果脫歐焦慮持續，英鎊兌歐元可能跌至 0.92 英鎊。

ING 認為，英鎊兌美元若跌破 1.30 重要心理關卡，恐一路跌向 1.27-1.28 的低檔，第 3 季匯率的底部實際上位於 1.0860。