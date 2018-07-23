人民幣貶值波及亞洲新興市場貨幣：新台幣、韓元、星幣

分析師指出，若人民幣兌美元持續貶值，將拉低亞洲新興市場貨幣表現，如新台幣、韓元與星幣，在貿易戰加劇與人民幣貶值之下，中國進口商的購買力可能因此下降，周圍經濟體的出口在 2018 年下旬恐減弱。

在此之前，強勢美元觸發了一波新興市場貨幣拋售潮，但當時受影響的國家主要為經常性帳戶赤字問題嚴重的國家，貶值情況慘重的貨幣包括阿根廷比索、土耳其里拉與南非蘭特，而展現經常性帳戶盈餘的國家則獲得庇護。

百達資產管理的經濟學家 Patrick Zweifel 指出，這次亞洲新興市場貨幣所面臨的挑戰不同，影響主因為貿易緊張局勢，以及對中國與人民幣的風險敞口。亞洲新興市場貨幣走弱代表著大盤面臨的風險與經濟承受的壓力正在攀升。

在中國經濟增長減緩以及信貸緊縮下，人民幣兌美元從 6 月初開始，已貶值 5% 以上，23 日則是稍有回升，上午 11 時許暫報 1 美元兌 6.7764 離岸人民幣。

美元兌離岸人民幣走勢 (近一年表現)

人民幣兌亞幣具有支撐力道，因中國經濟具有重大佔比，台灣、韓國與新加坡都將受到人民幣貶值波及，因此人行是否出手維持匯率穩定性變得至關重要。

中國周圍的國家，與中國在總體經濟方面有著緊密關聯，法國興業銀行的全球外匯策略主管 Kit Juckes 指出，中國當局若允許進一步貨幣貶值，將影響整個亞洲貨幣區域。MSCI 新興市場貨幣指數從 4 月開始一路下滑，23 日暫報 1616.98 點。

MSCI 新興市場貨幣指數走勢 (近一年表現)

除了上述國家之外，澳元、紐西蘭幣、馬來西亞令吉、印尼盧比以及甚至是日圓，都可能受到人民幣走弱連累。