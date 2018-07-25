IMF報告：美元被高估、人民幣價值符合基本面

國際貨幣基金組織 (IMF) 週二表示，美元已被高估，人民幣符合基本面，全球近一半的經常帳盈餘已過高，增加經濟成長風險與貿易緊張局勢。

IMF 在年度外部風險報告也指出，經常帳盈餘和赤字越來越集中在先進經濟體。

該報告評估外匯與經常帳盈餘與赤字，根據數據與 IMF 工作人員截至 6 月 22 日的預測。

然而，由於中美貿易緊張局勢加劇，人民幣近幾週大幅走跌。

週二，人民幣兌美元觸及 13 個月新低至 6.8295 元，係因北京當局示意將進一步放寬貨幣，以俾中美關稅戰升級之際支撐經濟。

美國財政部長 Steven Mnuchin 上週五表示，他相當關切人民幣的貶值，且財政部「將非常謹慎檢視中國是否操縱貨幣。」

IMF 表示，其工作人員估計，中國去年經常帳盈餘小幅增長至占 GDP 1.7%，並將中國列為餘額過剩的國家，其他 IMF 列為餘額過剩的國家包括德國、南韓、荷蘭、瑞典和新加坡。

IMF 列為經常帳赤字過剩的國家 (借款過多的國家) 包括美國、英國、土耳其和阿根廷。

報告指出，IMF 工作人員再次評估，以中期基本面隱含水準相比，美元價值過高，自去年約莫 8% 上升至 16%。

美國川普總統近日破壞了議定書，並抱怨 Fed 升息導致美元升值，侵蝕了美國的出口競爭優勢。