著名經理人：貿易戰雖然有影響 美股最大風險仍在聯準會升息

激進投資者、Third Point 創辦人 Dan Loeb 表示，美股預計仍將上漲，但揚升速度將會放慢，股市較 1 年前更為脆弱，主要的風險固然包括貿易戰，但最重要的因素仍是聯準會升息。

Loeb 在寫給投資人的報告中指出，自 2015 年緊縮周期開始之後，預計到 2019 年底之前，總計升息將超過 300 點。聯準會目前的預測表明，到 2019 年，基準利率會由過去的接近零，一路升到 3.4% 左右，Loeb 對這種升息速度表示擔心。

Fed 利率意向點陣圖 (dot plot) 圖片來源：Bloomberg

Loeb 強調，這種升息速度幾乎會導致經濟衰退，雖然聯準會試圖避開這種情況，但是造成破壞性的風險依然存在。

Loeb 說，聯準會進行的升息及縮減資產負債表，將會形成雙重的壓力，加大華爾街的融資成本。

Loeb 去年押注川普總統政策，認為減稅及放鬆監管將有利股市，幫助他操盤的主要避險基金 Third Point Offshore，在 2017 年回報率達 18.1%，完勝其他基金同業。

不過他的基金今年上半年僅上漲 0.8%，而同期標準普爾 500 指數的回報率為 2.6。自 1996 年 12 月至今年 6 月，這支金的年回報率為 15.4%，市場為 8.1%。

Loeb 還點出其他 3 項風險因素：

1. 不斷升級的貿易戰：Loeb 表示，在這一點，該擔心的不是關稅對經濟的影響，但如果戰爭失控，會造成市場因恐懼而過於謹慎。

2. 經濟成長放緩：跟去年相比，尤其是美國，經濟成長將大幅減緩，從而引發悲觀情緒。

3. 通膨上升：鑑於勞動力市場緊張，通膨跡象日益明顯。