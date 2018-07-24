救不了HTC 谷歌的Pixel手機策略是福是禍？

HTC(2498-TW) 曾是一系列微軟手機的合約製造商，然而隨著 iPhone 的推出，成長也受到壓抑。雖然 HTC 在 2011 年與谷歌 (GOOGL-US)Android 系統的合作，讓 HTC 在該年度短暫的恢復了 67% 的年增長之後，至今仍一蹶不振。

2010 年當谷歌選擇將 Nexus 訂單轉移到三星 (005930-KR)、LG(066570-KR) 和 Motorola 後開始，三星即逐漸取代 HTC Android 手機的地位。與谷歌再次合作推出的 Nexus 9 平板電腦，也無法遏止 HTC 走下坡的趨勢。

隨後 2017 年谷歌生產 Pixel 手機，並用 11 億美元買下 HTC 的 Pixel 手機代工團隊，然而，這並沒有為 HTC 帶來轉機，HTC 手機的銷售額依然繼續下滑。

市場分析，谷歌的 Pixel 致力於推廣其他 Android 手機沒有的相機功能，但事實上這並無法與其他成本更低的其他 Androids 競爭、並且 Pixel 系列也無法與當時推出的 iPhone 競爭。

HTC 在 2018 年 1 到 6 月的營收比去年同期下降了 49.25%，每月營收年增率持續惡化。從今年 6 月份的財報來看，HTC 相較去年的營收高峰已暴跌 67.64%，今年七月初，HTC 更是無預警宣布裁員 1500 人，令市場震驚。

谷歌對 HTC 的衝擊是顯而易見的，因為谷歌的 Pixel 系列高階手機，本應如同蘋果 iPhone 一樣，成為高階優質 Android 手機的代表，但事實上 Pixel 銷量卻是十分低迷。然而，在谷歌買下 HTC 手機業務之後，HTC 獲利狀況仍沒有獲得提振，反而還更面臨了全面性的危機。

在此之前，谷歌也曾收購了一系列的品牌尋求更大的成長，如谷歌收購 Motorola 後卻不僅沒有賺到多少錢，並且花費了近 7 億美元來生產 Moto X。

從上述這些歷史案例來看，谷歌似乎在硬體方面並不是特別擅長，多年來谷歌創造的 Nexus、Q、Chromebook 和 Pixel 品牌下生產的手機、平板電腦、電視盒皆陷入困境。有鑑於之前的案例，相比蘋果 iPhone 等高階手機。生產符合大眾市場的低價手機，可能會是谷歌更好的選擇。