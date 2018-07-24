〈財報搶先看〉亞馬遜財報關注AWS營收 分析師喊目標價2020美元

亞馬遜預計在週四 (26 日) 盤後公布最新財報，華爾街分析師預期帶動該季業績成長的主要動力在於零售、廣告和 AWS 雲端業務表現。

亞馬遜 (AMZ-US) 股價今年為止已暴漲 55.1%，表現遠優於大盤表現，市值正朝向 1 兆美元挺進，將挑戰蘋果市值王的寶座。

亞馬遜股價今年為止已暴漲 55.1%

亞馬遜將在週四 (26 日) 盤後公布 Q2 財報，華爾街分析師預估，該公司零售、廣告和雲服務等各項業務，估將會繳出亮眼成績。

華爾街分析師預期亞馬遜 Q2 財報：

每股純益為 2.47-2.67 美元之間。

營收為 53.37-54.03 億美元之間，高於去年同期的 379.6 億美元。

亞馬遜已連續五個季度財報表現優於華爾街預期，在上一季財報中雲端服務和廣告事業的成長尤其亮眼，該公司每股收益 3.27 美元，輕鬆超過華爾街預期的每股收益 2.05 美元。營收為 510.4 億美元，年增 43%，優於投資研究公司 Zacks 的預測的 501.7 億美元。

對於第二季，亞馬遜預計淨銷售額在 510-54 億美元之間，年增率介於 34-42％之間。

Stifel 分析師認為，亞馬遜在三個產業中握有領先優勢：電子商務、雲端運算和數位廣告。

Scott Devitt 分析師表示，美國消費支出繼續擴張應該會助漲零售業績，並且隨著客戶將更多工作流程轉移至 AWS 雲端服務平台，使用量持續成長，預料 AWS 雲端運算服務和數位廣告收入將會是本季財報的亮點。

Stifel 分析師提醒，投資人應關注該公司的會員購物節 (Prime Day)、零售業績、健康醫療策略和下半年的投資方向。

MKM Partners 分析師 Rob Sanderson 更指出，今年 4 月亞馬遜上調 Prime 會員訂閱費價格帶來穩定的利潤空間。美國 Prime 會員約有 5500 萬人，預料從第三季開始，每年將會貢獻約 10 億美元增量利潤。

Stifel 將亞馬遜股票列入「買入」評等，目標價為 2020 美元。