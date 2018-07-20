為證明獨立於川普之外 分析師：Fed必須升息

美國總統川普日前對聯準會 (Fed) 升息一事，表達不滿，打破 20 多年來，白宮尊重 Fed 獨立性的傳統；對此，分析師認為，為證明其不受政治干預，Fed 必須升息。

Fed 主席鮑爾樂觀看待美國經濟，近 3 個月來，美元漲幅逾 5%，市場原預期，Fed 將維持漸進式升息步調，美元可望續揚。

然而，川普昨日接受媒體採訪時表示，Fed 持續升息，恐使經濟成長趨緩，「我們為經濟做了不少事，結果利率卻上升，我不滿意。」

川普還說，人民幣的跌勢，猶如落石。

上述言論一出，美元回吐當日漲幅，美債殖利率走跌。

川普此舉，打破了 20 多年來，白宮尊重 Fed 獨立性的傳統；白宮隨後澄清，稱川普對利率的評論，只是重申其長期以來的立場。

根據 CNBC 報導，財富管理公司 Werthstein Institute 董事經理 Giles Keating 指出，川普的言論令人憂心，「這顯示川普有意影響貨幣政策，且對 Fed 的獨立性，造成威脅。」

Keating 直言，「Fed 必須升息」，若不這麼做，將被視為對總統的意見言聽計從。

台北時間週五 (20 日) 晚間 8 點 09 分，CNBC 數據顯示，美元指數下跌 0.15%，來到 95.01，低於前一交易日觸及的 1 年高點 (95.62)。