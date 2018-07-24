廣受時尚品牌歡迎 Pinterest預計明年中IPO 市值上看150億美元

知情人士透露，Pinterest 這家社群媒體企業在 2019 年中期首次公開募股 (IPO) 時，其廣告收入將接近 10 億美元。

不願透露姓名的人士表示，在 2017 年銷售額達到 5 億美元後，今年 Pinterest 可望再翻一倍。Pinterest 在行動廣告方面特別成功，因為這位擁有 2 億活躍用戶的網站越來越受大型時尚和美容品牌的歡迎。

若是在 2019 年第 2 季 IPO，Pinterest 將加入一群高價值和高知名度的消費新創企業同步上市之列。優步 (Uber) CEO Dara Khosrowshahi 曾表示預計將於明年上市，Airbnb CEO Brian Chesky 也曾表示，他的酒店公司將「準備明年上市，但我不知道會不會如期進行。」

投資人越來越看好 Pinterest。知情人士透露，次級市場的市值估計在 130 億至 150 億美元之間，較 2017 年 6 月上一輪融資時的估值 123 億美元還高。

Pinterest 用戶「釘住 (pin)」他們喜歡的物品，以便朋友和粉絲可以查看精選的主題列表，例如食譜、服飾、家居用品和旅行地點。這些都提供了有關消費者興趣和購買意願的珍貴和特定性的數據。

全球最大廣告代理商之一的 Havas Media Group 北美總裁 Shane Ankeney 表示：「人們真的釘住他們感興趣的東西。」「我們認為它是個巨大的分析動力。」

打破谷歌和臉書的數位廣告雙寡頭是一項艱鉅的任務，根據 eMarketer 的統計，它們控制了 57% 的美國數位廣告支出。互動廣告局 (The Interactive Advertising Bureau) 在 2017 年將全美市場規模定為 880 億美元並且不斷擴大，廣告商不斷尋求各種方法來實現預算多樣化並加強競爭。

Pinterest 也在數位廣告方面努力發展，達到 10 億美元的收入代表了一個重要的里程碑，但它遠低於之前的估計。2015 年，《TechCrunch》報導引述外洩的財務文件指出，Pinterest 預計 2018 年銷售額將達到 28 億美元。

Pinterest CEO Ben Silbermann （圖: AFP）

在 Mary Meeker 發表的 2016 年互聯網趨勢報告中，這位風險資本家表示，55% 的 Pinterest 用戶會運用該網站查找和購買產品，而臉書和 Instagram 只有 12%，推特則為 9%。知情人士透露，Pinterest CEO Ben Silbermann 在內部會議上認為電子商務的機會很大。

此外，廣告代理公司 OMD Create 總經理 Kerry Perse 說，Pinterest 也沒有困擾其他社群媒體平台的安全和隱私問題，如線上霸凌和錯誤訊息。

Perse 說，「在過去 12 個月裡，Pinterest 確實找到了自己的利基，因為它建立了人們使用平台以及廣告商如何看待這個平台的關聯性。」

Pinterest 在 2 月聘請 Francoise Brougher 擔任其首任首席營運長。Brougher 以前是 Square 的高級主管，再之前是 Google 的廣告主管。

Silbermann、Brougher 和廣告團隊在 Pinterest 有很多工作要做。

該平台不適合播放影音，但影音已成為線上廣告的主要成長方向。Pinterest 還必須向實體零售商展示其視覺搜索功能可以將流量帶入商店。該公司必須在廣告產業中反駁該網站只有女性在使用，儘管時尚和家居裝飾等類別也受到男性的歡迎。

Perse 說，在她的客戶中，「部分人士認為它只對特定受眾有益。」