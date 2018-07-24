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對沖基金泰斗Cooperman將關閉旗下對沖基金 轉為家族辦公室
※來源：華爾街見聞

對沖基金泰斗Leon Cooperman不想在其餘生繼續「追逐標普500」。(圖：AFP)
對沖基金泰斗Leon Cooperman不想在其餘生繼續「追逐標普500」。(圖：AFP)

周一，對沖基金泰斗 Leon Cooperman 宣布，將於今年年底關閉對沖基金，Omega Advisors, 將其轉為家族辦公室。

Cooperman 現年 75 歲，他表示，關閉對沖基金的原因是他不想在其餘生繼續「追逐標普 500」。

在一封給客戶的信中，Cooperman 寫道，「我四月滿 75 歲。我認為，如果你 65 歲還沒有得癌症，那麼你將有望平均活到 85。希望我能活過那個平均數，但是我不想在我的餘生追逐標普 500 並專注於為投資人創造利潤。」

Cooperman 表示，他將繼續與 Steve Einhorn，Omega 的副主席一起繼續管理家族辦公室。Omega 的信貸機會基金將以不同名義繼續由同一投資組合經理 Sam Martini 和 Eric Schneider 領導。而該基金另一投資組合經理人 Rebecca Pacholder 將推出新的專注於高殖利率債券和不良證券的基金。Cooperman 稱，他將持續對這兩個基金進行投資。

Omega Advisors 將於本年年底退還外來資金。該基金目前掌管 36 億美元資金，其中很大一部分來自合夥人的資金。

美國媒體 CNBC 引用 Institutional Investor 的數據表示，Cooperman 的主要基金，從成立以來，每年的投資回報率為 12.4%，高於標普 500 9.5% 的投資回報率。

Cooperman 先生於 1991 年從投行高盛合夥人之位退休之後創辦了 Omega 基金。他曾擔任高盛的主席和該行資產管理部門的首席執行官。

Cooperman 去年曾由於內部交易受到美國證券交易委員會（SEC）的調查，最後以 490 萬美元的罰款和解，但他並沒有承認不法行為也沒有面臨行業禁令。在 SEC 的指控之後，很多包括高盛員工退休計劃在內的投資人撤出了資金，使得該基金資產從 54 億美元縮減至 36 億美元

 

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