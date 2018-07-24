對沖基金泰斗Cooperman將關閉旗下對沖基金 轉為家族辦公室

周一，對沖基金泰斗 Leon Cooperman 宣布，將於今年年底關閉對沖基金，Omega Advisors, 將其轉為家族辦公室。

Cooperman 現年 75 歲，他表示，關閉對沖基金的原因是他不想在其餘生繼續「追逐標普 500」。

在一封給客戶的信中，Cooperman 寫道，「我四月滿 75 歲。我認為，如果你 65 歲還沒有得癌症，那麼你將有望平均活到 85。希望我能活過那個平均數，但是我不想在我的餘生追逐標普 500 並專注於為投資人創造利潤。」

Cooperman 表示，他將繼續與 Steve Einhorn，Omega 的副主席一起繼續管理家族辦公室。Omega 的信貸機會基金將以不同名義繼續由同一投資組合經理 Sam Martini 和 Eric Schneider 領導。而該基金另一投資組合經理人 Rebecca Pacholder 將推出新的專注於高殖利率債券和不良證券的基金。Cooperman 稱，他將持續對這兩個基金進行投資。

Omega Advisors 將於本年年底退還外來資金。該基金目前掌管 36 億美元資金，其中很大一部分來自合夥人的資金。

美國媒體 CNBC 引用 Institutional Investor 的數據表示，Cooperman 的主要基金，從成立以來，每年的投資回報率為 12.4%，高於標普 500 9.5% 的投資回報率。

Cooperman 先生於 1991 年從投行高盛合夥人之位退休之後創辦了 Omega 基金。他曾擔任高盛的主席和該行資產管理部門的首席執行官。

Cooperman 去年曾由於內部交易受到美國證券交易委員會（SEC）的調查，最後以 490 萬美元的罰款和解，但他並沒有承認不法行為也沒有面臨行業禁令。在 SEC 的指控之後，很多包括高盛員工退休計劃在內的投資人撤出了資金，使得該基金資產從 54 億美元縮減至 36 億美元。