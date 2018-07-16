帶着1000美元穿越回1980年 你該投哪家公司的IPO？

蘋果、微軟、亞馬遜、沃爾瑪、摩根大通…… 這些在各自行業領域的美國巨頭們，自上市以來，股價就一路走高。

不妨來做一個美好的設想，如果從這些企業 IPO 當天就開始投資並一直持有，結果會怎樣？

Business Insider 近日做了這樣一份統計：挑選了 22 家在美國家喻戶曉的上市公司，假設從它們上市當天就投資 1000 美元。然後基於雅虎財經的經派息派股調整過的歷史價格數據，來計算這筆 1000 美元的投資到 2018 年 7 月 3 日的價值是多少。

可以發現，在 1980 年上市的一大批美國巨頭中，蘋果無愧為最值得投資的公司，當年 1000 美元的投資到 7 月初已經增值到 800 萬美元。

美國工業巨頭通用電氣雖然一路都來股價跌宕起伏，最近更是陷入困境，被剔除了道瓊斯工業平均指數，但如果從 1980 年開始投資 1000 美元並持有，這筆投資也會增值到 250 萬美元，僅次於蘋果的投資價值。

沃爾瑪排在第三，38 年間，1000 美元可以增值到 160 萬美元；股神巴菲特旗下伯克希爾 · 哈撒韋則位居第四，同期更夠幫投資者將 1000 美元增值到 97 萬美元。

相比之下，如果你在 1980 年買入 1000 美元美國 AMD 半導體公司的股票，那麼這筆錢到今天也才價值 4800 美元。

在金融領域，如果在 1980 年買入 1000 美元摩根大通和美國銀行股票，到今天將分別增值至 33 萬美元和 25 萬美元。

高盛的回報則不盡如人意。如果在 1999 年 5 月 3 日高盛上市當天買入 1000 美元，到如今這筆投資也就價值 4000 美元；相比之下，同樣在 1999 年上市的半導體公司英偉達，則能夠幫投資者將 1000 美元增值至 16 萬美元。

再把目光投向科技企業。

FAANG 中，除了最具價值的蘋果，六年前 (2012 年)1000 美元投資 Facebook，今天將增值至 5000 美元；1997 年上市的亞馬遜能夠將 1000 美元增值至 86.5 萬元；2002 年上市的奈飛能將 1000 美元 "變成"32.6 萬美元；晚兩年上市(2004 年) 的谷歌則略遜一籌，1000 美元僅能夠增值為 2.2 萬美元。

Business Insider 挑選的 22 家公司中，僅一家當前股價低於 IPO 價格。如果你在 2017 年不幸以 1000 美元買入社交軟體「閱後即焚」Snapchat 母公司 Snap 的股票，那麼這筆投資現在僅價值 537 美元。

以下為完整的 22 家公司增值情況表，按上市時間排序：