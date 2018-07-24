分析師：技術面來看 1兆美元市值競爭者Alphabet機會最大

在發布財報獲利超過華爾街預期後，Alphabet (GOOGL-US) 股價盤後飆升 5% 創歷史新高，市值瞬間暴增 500 億美元，朝 1 兆美元大關又邁進一步。

這家科技巨頭正在逐漸接近成為全球第一家市值 1 兆美元的企業，與其並駕齊驅的還有蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等科技鉅子。

對關注股價技術面的交易員來說，在這些角逐者言，Alphabet 首先達陣的機會最大。

Alphabet 的市值在財報發布後立即增加至約 8750 億美元，而週一收盤時則為 8275 億美元。相比之下，蘋果公司的市值規模為 9410 億美元，亞馬遜為 8800 億美元。

TradingAnalysis.com 的創始者兼技術線型分析師 Todd Gordon 表示，該股預計將升至每股 1500 美元，最高甚至上看 1700 美元。就目前 Alphabet 的 A、B 和 C 股的分析來看，反映出的市值遠遠超過 1 兆美元大關。在目前的水平上，股票必須再反彈 18.5% 至 19.5% 之間才能觸及這個里程碑。

Gordon 表示，巧合的是，「該股的一個非常關鍵水平在 1200 美元左右，在 2018 年初時升破這個價位，現在正在重新測試這個壓力區，看看財報是否能夠推升突破。財報數字將讓股價出現上下 55 美元的漲跌走勢。如果財報業績正面且市場肯定其表現，那麼就一定會再度突破這個價位。」

他指出，用較長的周線圖來看，從 2010 年 6 月起算，股票形成的上行通道顯示明年將進入 1600 美元至 1700 美元的區間。

他解釋，「這是一個漂亮的上升趨勢平行通道，在此會形成阻力區。但這要股價升至 1600 美元到 1700 美元前才會真正出現，所以明年肯定還會有一波漲勢。」