首個大麻類股在美IPO了 受華爾街熱捧

周四，首個大麻類股在美 IPO，大麻行業為進入主流金融市場又前進了一步。

加拿大藥用大麻生產商與分銷商 Tilray 在美國那斯達克首次公開募股（IPO），交易代碼「TLRY」，開盤價每股 23.05 美元，高於每股 17 美元的發行價。此次 IPO 募集了 1.53 億美元。截止發稿，該公司股價為 22.40 美元。

此前，加拿大大麻巨頭 Cronos Group 和 Canopy Growth 也在紐約掛牌上市。Cronos 今年 2 月在那斯達克上市，成為首家在美國主要交易所上市的大麻公司。Canopy 為加拿大最大的大麻公司，也於今年 5 月在紐約證券交易所上市。但在美上市之前，這兩家公司都在加拿大交易所進行交易。

Tilary 公司稱，目前包括加拿大在內的 29 個國家在聯邦或者國家一級批准了醫用大麻，並且今年 10 月加拿大有望成為第一個在聯邦一級成人用大麻合法化的主要工業化國家。Tilary 引用聯合國的數據顯示，全球大麻市場（包括非法市場）的價值估計為每年 1500 億美元，用戶估計超過 1.8 億。

根據市場研究公司 Arcview 的一份報告，2017 年北美合法大麻銷售額達 92 億美元，預計到 2027 年將超過 470 億美元。 絕大多數加拿大大麻公司已經在多倫多交易所和多倫多證券交易所創業板掛牌上市。

而美國目前只有部分州批准了醫用大麻或娛樂大麻合法化。根據聯邦法律，擁有和交易大麻仍然是違法的，川普政府也對大麻合法化持反對態度。

金融時報引用 Renaissance Capital IPO 市場策略師 Matthew Kennedy 的話指出，雖然大麻股票和其市場機會充滿誘惑，但是還包含法律的不確定性以及其他風險。Kennedy 指出，在競爭激烈的大麻行業，Tilray 從 2014 年開業到目前為止還未盈利。Tilary2017 年凈虧損 780 萬美元，今年至 3 月為止，虧損 520 萬美元。