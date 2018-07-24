〈人民幣貨幣戰〉離岸人民幣一早跌破8.4大關 分析師預估：Q3再降準

離岸人民幣今 (24) 日早盤快速走跌，一早隨即跌破 6.4 大關，市場人士認為，目前美元持續強勢，人民幣持續看跌。加上中國人行 (PBoC) 昨日意外巨量 MLF 操作，再次確認貨幣政策寬鬆，市場預料人行第三季還會再降准一次。

離岸人民幣早盤跌市不止，一早最低下探 6.8445，跌幅近 0.5%，再創一年來新低；週二 (24 日) 人民幣中間價以 6.7891 開出，終止昨日上調態勢。

離岸人民幣早盤走勢 (圖自新浪財經)

針對美國總統川普與財政部長梅努欽紛紛關注起人民幣走勢，強調會密切關注是否有操作匯率的情事。對此中國外交部昨 (23) 日再度澄清，中方無意通過貨幣競爭性貶值刺激出口。

市場分析，進一步展望人民幣後市，還是要持續關注美債殖利率與美元走勢。本周以來，美債殖利率已重新反彈，昨日 10 年期美債殖利率重新漲至 2.9% 左右，創 1 個月新高。美元指數急跌之後，也很快在 94.5 左右找到支撐，有交易員指出，目前誰也不敢輕易放空美元，更看好美元每一次調整都是買入機會。

若未來美元仍保持強勢，人民幣兌美元雙邊匯率仍將承受一定貶值壓力。另外，經濟增長差異、貨幣政策取向不同，也代表人民幣對美元存在一定的重估需求。麥格理經濟學家 Larry Hu 表示，下半年持續看跌人民幣，不過一旦貶到了 6.8 到 7 的心理關卡，人行恐會加大干預力道。

中國昨日意外展開人民幣人民幣 5020 億元中期借貸便利 (MLF) 操作，單月通過 MLF 淨投放規模為該工具創設來罕見，市場分析，這回人行「巨量」投放遠超乎市場預期，投放規模堪比一次降準，也有分析認為，此舉代表貨幣政策將有可能從當前的穩健中性轉向寬鬆，今年後續不排除進一步定向降準的可能。

人行這次大規模投放 MLF，多多少少與鼓勵銀行加大信貸投放和購買信用債有關。原因在於，銀行業經營風格向來保守，信貸投放和債券投資不僅取決於銀行體係是否充裕，還要看資產本身。如果不多給銀行依些「甜頭」，可能銀行投放信貸和投資債券的動力不足。

中信證券首席固定收益分析師明明認為，年初以來，貨幣政策邊際放鬆在流動性環境的逐步紓解過程中不斷確認，昨日人行大幅超預期新作 MLF 再次確認貨幣政策寬鬆，在銀行資金面整體偏鬆的環境下開展大額投放，對長期流動性環境的呵護意圖高過於短期資金面的維穩考慮，後續流動性環境寬鬆可期。

明明預計，本次 MLF 放量操作提升 MLF 存量，為下一次降準置換打開空間。參考今年 4 月份降準的經驗，預計第三季有可能再次降準。