紐約匯市—擺脫開盤低迷 美元轉強 市場關注日圓、人民幣

週一 (23 日) 交易，美元經歷開盤走疲使交易者轉而關注人民幣與日圓後，隨交易時間推演而轉強。

上週川普總統表達不滿 Fed 升息政策，並控中國和歐盟操縱匯率，致使美元下跌，週一開盤此股氣氛猶存，推動美元最初走低。

ICE 美元指數上升 0.2% 至 94.631。

WSJ 美元指數上升 0.1% 至 88.36。

週末時，美財長 Steven Mnuchin 稱川普支持 Fed 的獨立性。

CMC Markets 市場分析師 David Madden 表示，「美元指數收復了早盤跌幅並轉而走高，但交易者仍在意川普批評中國和歐盟操控匯率的言論，而且川普也曾批評 Fed 並希望貨幣緊縮政策能暫時擱置。」

BK 外匯策略總監 Boris Schlossberg 提到，因川普瞄頭指向伊朗，週一稍早也讓美元承壓。

川普總統週日以全部大寫英文字母發布推文，警告伊朗總統羅哈尼，威脅美國將會遭受到史上少有人曾經承擔的後果。

日圓開盤走勢是 G-10 貨幣中表現最好的，但隨交易時間漲幅收斂。美元兌日元自上週五稍晚的 111.44 日圓下降至 111.41 日圓。

日圓漲勢來自日本央行調整政策，帶動日本公債拋售、殖利率登上 6 個月高點且單日漲幅創 2 年來最高。報導稱，日本央行有鑑於通膨持續低迷，考慮縮減其量化寬鬆政策規模。但因為交易者希望日本央行的具體措施，所以日圓僅有溫和漲勢。

日本央行目前的政策主要在 2016 年中期通過，包含短期利率負值、維持 10 年期公債殖利率接近 0%，以及透過 ETF 購買價值約莫 6 兆日圓的股票。

市場預期，日本央行可能在下一次貨幣政策會議 (6/30-6/31) 公布某些措施，這心態讓公債殖利率上升至 0.093%，日圓兌美元和歐元也站上 2 週高點。

人民幣也是市場焦點，人民幣兌美元週一走跌。

美元兌在岸人民幣上漲 0.3% 至 6.7930 元。

美元兌離岸人民幣上漲 0.5% 至 6.8121 元。

稍早，中國當局稱人民幣價值是靠市場力量驅動，並非刻意貶值。

FactSet 數據指出，今年迄今，包含離岸與在岸，人民幣兌美元跌幅已經超過 4%。

數月來，美中貿易談判針鋒相對，市場參與者開始質疑人民幣兌美元跌勢是刻意而為，因為貨幣貶值可讓該國產品在全球市場上更具吸引力。美財長 Mnuchin 稱，財政部半年一度的貨幣操縱報告中，將會檢視人民幣匯率。