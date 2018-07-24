〈每日外資外匯觀點〉美元逞強 大華銀行看衰日圓3週內貶至113.4

Rabobank：看衰歐元兌美元年底來到 1.14

截至 7 月 17 日的 IMM 淨投機者位，看漲美元的淨持倉量上週上升至 18924 口，再度創下今年以來的高點。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 表示，在美中貿易戰中，新興市場資本外流繼續推動美元需求，美元依舊受到利率差異的支撐。

雖然美元指數上週五大幅下跌，但仍然在 50 日線 94.31 附近徘徊，若上漲超過此一水平，顯示美元多頭不受美國總統川普的言論影響，荷蘭合作銀行仍維持對美元近期正向的看法。“

歐元淨多倉持續減少並跌至今年以來的新低，在美國聯準會維持升息步伐下，歐洲央行則可能要到明年下半年才開始升息，在利息擴大下，歐元兌美元重新上漲勢將受阻，荷蘭合作銀行高級 G10 外匯策略師 Jane Foley 預估歐元兌美元年底將來到 1.14。

歐元兌美元日 K 線圖。

大華銀行：看漲美元兌日圓 3 週內升至 113.4

大華銀行策略分析師 Pablo Piovano 對美元兌日圓的近期展望由看跌轉向中性。

由於上週五及週一早盤開盤疲軟對美元來說並非好兆頭，顯然有下跌的趨勢，110.75 的支撐可能會受到考驗，上檔 111.80 則有強勁壓力。

不過，大華銀行預期未來 1-3 週仍看漲美元兌日圓，並將升至 113.40，對美元前景抱持中性看法，儘管回測 110.25 附近，但不令人意外，若突破有 111.80，則目前下行壓力將緩解。

法國農業信貸銀行匯率策略師 Manuel Oliveri 表示，日圓近期大幅波動，主要是受到日本央行打算調整政策相關消息的刺激，但除非有更明確的措施出爐，否則日圓的漲勢可能消退。

柏瑞投資日本公司固定收益投資主管 Tadashi Matsukawa 和 Aizawa Securities 駐東京股票策略師 Mitsuo Shimizu 均認為，日本央行打算調整貨幣政策的消息被市場誇大反應，若果真如此，則日圓可能將走高。

至於巴克萊也預期，在美元兌日圓的空頭部位多數被回補後，上漲動能將消退，在七月底日本央行貨幣政策會議前可做多日圓，並建議本周在 111.58 做空，目標價下看 108.10，停損價位為 113.40。