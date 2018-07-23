〈人民幣貨幣戰〉日財長麻生太郎：新興貨幣貶值 恐引發全球金融風險

在阿根廷舉行的 G20 中，中美貿易戰成為主要的討論議題，各國皆擔心貿易戰對全球經濟帶來的影響。此外，新興國家貨幣的下跌也是各國財長和央行行長討論的議題之一。

日本財務長麻生太郎上週六 (21 日) 就在會議上表示：「包括中國在內的新興國家的貨幣貶值恐引發資本外流，因而給全球金融市場帶來風險。」

上週五 (20 日) 人民幣兌美元匯率觸及 13 個月低位，雖然週一 (23 日) 人民幣中間價上調 78 個基點，但仍是近 8 個交易日來首次上調，貶值趨勢並未改變，有分析認為，人民幣下滑，得以緩和中美貿易戰升級帶來的潛在經濟衝擊，中國可能正在透過貨幣貶值的「貨幣戰」方式，緩解「貿易戰」所帶來的關稅衝擊。

美元兌離岸人民幣日線走勢圖 (近一年以來表現) 圖片來源：investing.com

美國政府對人民幣近期的疲軟感到不安，美國財政部長 Mnuchin 上週六 (21 日) 對記者表示，美國正密切關注人民幣貶值是否是貨幣操縱或市場力量的結果。作為回應，中國官員對該指控表示不滿，稱人民幣的價值乃是基於供需關係。

國際貨幣基金組織預測 2018 年全球經濟增長率為 3.9%。但在美中貿易戰中「最壞的情況下，GDP 可能會受到 0.5% 範圍內的打擊，」國際貨幣基金組織總經理 Christine Lagarde 表示，貨幣不穩定可能會加劇經濟衝擊。

除了中國之外，許多新興國家皆因美元升息和資金外流而造成貨幣貶值，這除了給借款人帶來更沉重的負擔外，資金也不斷從這些國家流出。此外，貿易戰也加劇了這些影響。貿易是東南亞國家聯盟成員國 (ASEAN) 的命脈，其出口占國內生產總值的 60%。

印尼盾自 4 月份以來已經下跌了 5%。視中國為主要貿易夥伴的韓國，韓元貶值幅度達 6%。巴西和阿根廷的貨幣兌美元大幅走軟。印度的盧比和土耳其的里拉近期觸及歷史低點。隨著經濟出現突然向下的壓力，資本外流加速，通貨膨脹也隨之出現。