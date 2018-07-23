崇友H1汰舊換新台數年增22% 下半年大型訂單逐步認列有望優於上半年

崇友實業 (4506) 指出，來自汰舊換新業務保持強勁成長動能，今年上半年汰舊換新完工台數較去年同期成長 22.16%，已近 230 台水準，帶動整體新梯出貨完工台數近 1100 台，下半年受惠桃園機場捷運、新版國際觀光旅館等大型新梯訂單皆陸續逐步認列，以及汰舊換新持續挹注下，營運可望優於上半年。崇友 6 月合併營收為 3.75 億元，創今年營收次高，較上月成長 4.71%；累計第二季合併營收達 10.37 億元，較去年同期微幅成長 0.09%。



崇友表示，6 月營收較上月成長 4.71%，一方面，受惠汐止南陽街新建大樓、南港研究院路新建大樓等大型新梯建案訂單完工認列，另一方面，崇友旗下維修保養台數已逾 3.4 萬台水準，隨著政府加大落實電梯維修保養檢查及提高老舊電梯安全抽檢比率，穩定挹注維修保養業務保持良好成長動能。



崇友進一步表示，旗下新梯業務不僅持續優化銷售結構，新梯接單表現除隨著建商持續恢復推案信心外，更重要是來自於汰舊換新業務保持強勁成長動能，今年上半年汰舊換新完工台數較去年同期明顯成長 22.16%，已近 230 台水準，帶動整體新梯出貨完工台數近 1100 台，其中，崇友今年搶下其他品牌汰換自有品牌亦皆陸續取得好成績，凸顯崇友不論產品研發、生產技術、電梯運行安全性及 24 小時全台機動維修服務等面向，皆奠定品牌良好競爭實力。



展望年第三季，崇友指出，隨著下半年主要桃園機場捷運、新版國際觀光旅館等大型新梯訂單皆陸續逐步認列，以及積極加速汰舊換新業務在既有老舊電梯開發、並爭取其他品牌汰舊換新之機會，帶動新梯完工出貨表現持續加溫，此外，隨著下半年「堅尼西斯」品牌新品推出，以及優化生產管利效益發酵下，挹注整體營運的成長動能。

