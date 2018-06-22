崇友新梯遞延訂單逐步認列 下半年將優於上半年

崇友實業 (4506-TW) 今 (22) 日召開股東會，崇友表示，今年前 5 個月汰舊換新完工台數已突破 200 台，使汰舊換新完工台數占新梯出貨比重攀升至 23％，年增超過 1 成，今年汰舊換新業務全年營收可望呈現雙位數成長，下半年隨著遞延新梯訂單逐步認列，整體營運表現可望明顯優於上半年。

崇友去年受惠新梯銷售案源結構持續優化、汰舊換新需求暢旺與維修保養業務穩定成長等因素帶動，加上去年第 1 季處分 1.7 億元桃園舊廠房資產利益挹注下，全年合併營收 42.83 億元，年增 2.17%，稅後純益 8.31 億元，年增 33.18%，每股稅後純益 4.40 元，營收與獲利連續 3 年創新高。

展望下半年，崇友指出，今年前 5 個月汰舊換新完工台數已突破 200 台，使汰舊換新完工台數占新梯出貨比重攀升至 23％，年增超過 1 成，就崇友現階段使用年限超過 20 年以上的維保電梯來看，已有近 1 萬多台陸續屆臨汰換，可望帶動汰舊換新業務全年營收呈現雙位數成長。

此外，崇友表示，今年 6 月接獲台北市健康路住宅都更案、桃園產專區複合商業大樓等，總金額約 7000 萬元的大型新梯訂單，下半年也將積極爭取大型公共工程及 BOT 投標案件，且下半年隨著遞延新梯訂單逐步認列，整體營運表現可望明顯優於上半年。