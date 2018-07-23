欣技下半年營收雙引擎啟動 獲利衝逐季走揚

欣技 (6160-TW) 第 2 季營收 3.11 億元，寫下近 2 年同期新高，下半年受惠智慧製造及泰國郵局專案進帳，營收動能將加溫，全年營收看增 2 位數。法人表示，欣技 5 月稅後純益 0.01 億元、每股純益 0.01 元，已順利轉虧為盈，第 2 季純益有望維持正數，下半年營收、獲利將逐季走揚。

欣技指出，旗下智慧製造專案打進蘋果供應鏈，出貨已達 1.5 萬組，將陸續於 7、8 月貢獻營收，後續專案持續評估中。

法人認為，欣技 5 月稅後純益 0.01 億元、每股純益 0.01 元，雖然 4 月虧損，但 6 月營收動能加溫，第 2 季稅後純益有望維持正數，今年下半年受惠智慧製造及泰國郵局專案 ，營運可望再上揚。

欣技 6 月合併營收為 1.1 億元，月減 1.16%、年增 12.86%，第 2 季營收 3.11 億，季增 5.6%、年增 18.17％，為近 2 年同期新高，累計上半年營收 6.06 億元，年增 21.71 %，預計下半年將進入營收高峰。

欣技指出，來自傳統倉儲物流的需求仍是主要營收來源，旗下產品 9700/9700A 與 RS50 為出貨主力，而 RK25 是主推新產品，下半年可能先出貨至中國大陸、日本等地，將應用於物流、零售等產業。

欣技子公司邦頎則看準零售自助化、無人化與自動化的趨勢，無現金支付的 POS 設備正準備量產，也將帶來成長動能。