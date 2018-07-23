研華重回200大關完成填息 法人看好明年賺逾一個股本 投資價值浮現

在工業自動化市場成長趨緩下，IPC 龍頭大廠研華 (2395) 近期股價跌破 200 元大關，不過，台系法人看好 IIoT 市場長期成長潛力與研華長期的競爭實力，儘管今年獲利估計將略低於去年，但明年獲利仍將突破一個股本，目前投資價值浮現。研華 7/9 在低檔 193 元除息 6.6 元之後緩步走高，上週最高來到 202 元價位，完成填息，週一 (23 日) 盤中最高仍維持在 200 元附近震盪，表現優於大盤。該公司預計 8/9 召開法說會。



研華上季合併營收 126.45 億元，創歷史新高，季增 11.36%，年增 10.87%，表現符合市場預期。法人指出，成長動能來自較低毛利的 Service IoT 業務，工業自動化成長減緩，產品組合轉差，加上原物料價格上漲因素，上季毛利率估計維持低檔，EPS 下修至 2.28 元。



至於下半年，第二季所面臨的因素並未明顯改善，使得研華下半年營收增幅僅低雙位數成長，毛利率也難有明顯改善，全年 EPS 下修至 8.73 元，略低於去年的 8.84 元。而明年營收估仍有兩位數增長，獲利逾一個股本。因股價已反應產業現象，因此認為投資價值浮現。