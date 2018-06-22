崇友通過配發3.1元股息 配息創歷年新高 估下半年營運優於上半年

崇友實業 (4506) 今天召開股東會，承認 2017 年財報及通過配發 3.1 元現金股利，續創歷年配息新高，以昨天收盤價格 58.6 元計算，現金殖利率達 5.29%。2017 年崇友在新梯銷售案源結構持續優化、汰舊換新需求暢旺、以及維修保養業務穩定成長等三大營運貢獻，加上去年第一季處分資產利益挹注下，2017 年全年合併營收達 42.83 億元，稅後淨利 8.31 億元、每股稅後盈餘達 4.4 元，營收及獲利表現連續 3 年繳出歷年同期新高表現。



崇友董事長唐伯龍指出，崇友近年來持續優化新梯銷售案源結構，2017 年辦公大樓、百貨及飯店等商用案源比重攀升至 12.6%，以及汰舊換新出貨完工台數較前一年度明顯成長近 13%，皆挹注 2017 年毛利率、營益率及淨利率分別達 30.29%、17.96%、19.39%。



展望 2018 年，唐伯龍表示，下半年隨著遞延新梯訂單逐步認列，整體營運表現預期將明顯優於上半年。崇友將加速拓展汰舊換新業務發展，2018 年前 5 月汰舊換新完工台數已突破 200 台。



除此之外，崇友亦將積極爭取大型公共工程及 BOT 投標案件，並於今年 6 月份接獲台北市健康路住宅都更案、以及桃園產專區複合商業大樓總金額約 7000 萬元之大型新梯訂單，凸顯崇友電梯不論在電梯專業製造、售後維修保養皆建立良好品牌實力。