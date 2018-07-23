宏達電VR獲一級指標測試 有助裝置出貨動能

宏達電 (2498-TW) 積極布局虛擬實境 (VR) 市場，跨足教育、醫療、體育等不同應用領域，今 (23) 日宣布今年新上市的 VR 設備 Vive Pro 通過中國電子技術標準化研究院 (CESI) 主導制定的 16 項主要指標測試，成首款通過所有一級指標的 VR 設備，市場也看好，此舉有助宏達電 VR 設備出貨後市，有機會持續擴大市占率。

宏達電中國區總經理汪叢青強調，Vive Pro 將為 VR 產業樹立標杆，可有助加速頂級 VR 大規模普及，看好今年 Vive 有能力持續擴大市場。

宏達電指出，虛擬實境頭戴式顯示裝置通用規範（T/IVRA 0001-2017）在去年 4 月正式發布，由中國工業和資訊化部電子資訊司指導、中國電子技術標準化研究院 (CESI) 主導制定、虛擬實境產業聯盟 (IVRA) 標準委員會提出及歸口管理，對規範市場和引導產業良性發展有重要的支撐作用。

宏達電表示，IVRA 是由中國工信部指導，多家虛擬實境領域主要企業、研究機構聯合發起的聯盟，目前已有 300 多位成員，是中國官方唯一認可的虛擬實境產業聯盟權威機構。

宏達電中國區總經理汪叢青表示，Vive Pro 為唯一支持大空間定位的 VR 頭盔，已被廣泛應用在多個領域。根據全球電腦遊戲最大數字發行平台 Steam 針對高階虛擬境裝置的調查，宏達電 Vive 去年市占率 47.26%，居世界第一；宏達電將持續建構 VR 生態圈，今年除推出升級版 Vive Pro 及 VR 一體機 Vive Focus 之外，還有跟 Intel 合作的 Vive 無線模組技術，看好今年 Vive 有能力持續擴大市場。

宏達電今年首季營收 88 億元，毛利率 - 3.1%，營業淨損 52 億元，本業仍然虧損，但在業外收入 316 億元挹注下，稅後純益 211 億元，每股純益 25.7 元，終結自 2015 年第 2 季以來連 11 季虧損。

宏達電 6 月合併營收營收 22.3 億元，月減 8.8%，年減 67.64%，合計第 2 季合併營收 67.73 億元，季減 22.9%，累計前 6 月合併營收 155.6 億元，年減 49.25%；宏達電第 2 季營收受到智慧手機銷售清淡的影響，第 3 季營運成長有待新旗艦 U12 + 的銷售動能進一步提升。