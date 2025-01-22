HTC 2024年ESG成果出爐 推動低碳轉型榮獲國內外多項大獎

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-22 10:14

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VR 軟硬體整合商宏達電 (2498-TW)(以下簡稱 HTC) 今 (22) 日公布 2024 年下半年在環境、社會和公司治理（ESG）方面的最新實踐成果，展現科技在低碳轉型與永續價值實現中的關鍵作用。

2024 年上半年，HTC 聚焦創新科技應用，積極開展邁向淨零的六大減碳策略，涵蓋「碳管理與政策」、「低碳營運」、「低碳產品」、「低碳運輸」及「價值鏈議合」和「碳抵銷」等六大面向，並且導入微軟永續雲碳管理平台，成為亞洲首例，完成母子公司 ISO 14064-1 組織型溫室氣體查證，提前四年完成法規要求。

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憑藉卓越表現，HTC 榮登 CDP 供應鏈議合領袖榜（A 級）。此外，公司在 ESG 國際評比中屢獲佳績，連續第三年入選富時永續指數成分股，並連續三年獲得 EcoVadis 銀牌評級，穩居全球前 15%。這些成就為下半年持續突破奠定了堅實基礎。

2024 年下半年，HTC 成為台灣高科技硬體設備產業中第五家通過科學基礎減量目標倡議（SBTi）淨零目標審核的企業！此項國際認可再度證明，HTC 不僅是產品創新力的領航者，更是將科技應用於 ESG 領域的推動者，透過科學基礎減碳計畫帶動產業邁向永續未來。

此外，HTC 持續投資可再生能源與智慧管理解決方案，其桃園廠區設置的太陽能發電系統已成功從躉售台電轉型至自發自用能源模式。截至 2024 年 12 月，已累積 78 張國家再生能源憑證（T-REC），有效強化可再生能源運用，為企業邁向低碳營運目標提供有力支持。

同時，今年 4 月，HTC 於台北總部大樓新設 200kW 太陽能發電系統正式啟用，年預估發電量達 239MWh，該系統於 2024 年 12 月通過國家再生能源憑證中心（T-REC）的場勘認證，現已正式啟動累積再生能源憑證（T-REC）。

在產品設計上，HTC 結合生命週期評估（LCA）工具，深入分析產品從設計到使用與回收的全生命週期碳排放，完成 VIVE XR Elite 的產品碳足跡盤查與查證，顯示其全生命周期碳排放僅為 92.64 kgCO2e，充分展現產品「模組化設計」、「提昇能源效率」、「可回收設計」與「有害物質管理」等四個方向，來提昇產品的綠色競爭力。

2024 年，HTC 除在國際獎項上屢獲佳績，在國內 ESG 領域上也成績斐然。其中，HTC 連續兩年榮獲 「國家永續發展獎」，也是唯一連續在 2023 與 2024 均獲得該獎的企業。而在台灣企業永續獎（TCSA）部分，HTC 囊括三項大獎，首次入選 「台灣百大永續典範企業」。

此外，HTC 再度榮獲 「企業永續報告獎最高等級－白金級」（資訊及通訊傳播業第二類），及首次獲得 「永續單項績效獎－氣候領袖獎」 等殊榮，充分展現 HTC 在環境保護與社會責任方面的深耕成果。

HTC 致力推動價值鏈低碳化，採用「以大帶小」策略，協助供應商落實減碳行動與技術升級，打造全面低碳的供應生態鏈。同時，HTC 善用 XR 技術與 VIVERSE 虛擬平台，加速推動智慧教育、數位永續文化與虛擬辦公模式，為企業與社會提供創新的低碳解決方案，將科技的無限可能性注入永續發展的願景中。