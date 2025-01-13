HTC攜手國立高雄大學 打造多元虛實融合數位主題藝廊

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-13 17:40

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虛擬實境軟硬體整合商宏達電 (2498-TW) 旗下開放式虛擬世界 VIVERSE，為各類創作者提供了全新的虛擬空間創建平台 VIVERSE Create。近期，國立高雄大學工藝與創意設計系的學生運用 VIVERSE Create 打造了「虛實之間數位雙生藝廊」，透過無需程式編碼的創建平台，將傳統文化與數位創意相結合。

VIVERSE Create 是一款無需程式編碼即可建構互動式多人虛擬空間的創建平台，支持多平台操作與分享，為創作者提供極大的靈活性。在此平台支持下，國立高雄大學工藝與創意設計系（以下簡稱藝創系）教授帶領學生實際演練設計出多樣化主題虛擬藝廊，涵蓋漁業文化、自然保育、自閉症復健訓練、台灣檜木產業歷史、糕餅文化、以及生態環境保護等議題，作品類型豐富，融合互動遊戲、場景設計、文化記錄等多重層面，充分體現了數位科技與文化傳承的深度融合

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包括《烏金漁你》、《塑食者》、《Wire Service》、《時光糕語》、《飢餓畫廊》、《消滅福壽螺大作戰》、《燕巢烏山泥火山》等，聚焦於環保、歷史與虛擬技術應用的創新設計。

在教育應用上，《自閉症復健訓練》專案透過重複練習的數位模擬環境，為特殊需求學生提供更加友善與高效的學習體驗；而《台灣清影》桌遊設計則將歷史知識融入遊戲過程，寓教於樂，增強學習者對台灣歷史的興趣與認知。

每件作品均展示了國立高雄大學藝創系學生如何運用 VIVERSE Create 平台技術，將創意概念轉化為互動性與教育性的數位內容，提升觀眾的參與感與沉浸感。

第二種方式則是使用進階的遊戲引擎風格構建工具 PlayCanvas，專業創作者可設計互動性空間場景和小遊戲，並直接將完成的作品上傳至 VIVERSE，實現跨空間、設備等體驗。

此次在國立高雄大學藝創系副教授翁群儀、王政弘共授的《媒體創新設計》課程中，學生的創作過程即充分展現了該平台的多功能性與易用性。從構想到實現，無需程式背景即可完成虛擬空間建構，為藝術與教育領域開創了全新契機。

國立高雄大學工藝與創意設計系王政弘副教授則表示：「透過 VIVERSE Create，我們的學生得以突破空間與技術的限制，在虛擬與現實之間創造出具有文化深度與互動性的數位作品。這不僅提升了學習成果，更展現了數位科技融入藝術與教育的無限可能。」