〈榮化將下市〉顧立雄：私募基金是看到優勢 不應以下市櫃風潮看待

榮化 (1704-TW) 昨 (22) 日宣布被私募基金 KKR 以溢價收購 100% 股份，外界關切這是否點出台股本益比過低問題？對此，金管會主委顧立雄今天表示，私募基金 KKR 的挹注，加強榮化財務結構及增進管理資源，獲取日後更大的再上市機會與利益，這本就是資本市場運作的一環，私募基金進到某公司，評估後認為可對企業加以重整，因此不需用下市櫃潮的態度來看待此案，並也呼籲榮化重整後可再上市。

顧立雄表示，榮化過去受高雄氣爆影響，投資人對其確實有一些疑慮，但私募基金透過長期研究，認為這家公司值得、具有優勢、甚至可進軍國際，願意挹注資金強化財務結構，甚至引進更好的管理人才等，加上榮化大股東並沒有要退出，只是與私募基金有更大的合作，所以不需用否定的態度看待此案，顧立雄強調，「不認為這樣的私募基金進駐就是下市櫃的風潮，這應該不至於。」

顧立雄進一步表示，從台股近來的動能來看，資本市場是健康的，主管機關就是要建構一個健康的市場，讓資訊充分揭露，讓法規透明，而榮化此案還要經過股東會，依據併購法要經過 2/3 通過，只要公司可以資訊充分揭露，其餘就看股東怎麼決定。

顧立雄指出，KKR 對榮化的溢價收購，一部分也代表對榮化的肯定，預期日後有機會看到榮化再上市，他也呼籲榮化，台灣資本市場是一個可重新再考慮回來上市的好地點。

外界關切會不會有下一個類似榮化的國際企業併購再產生？顧立雄表示，這是資本市場運作的一環，主管機關不能鼓勵或不鼓勵，就是依循企業併購法，國際上也有這樣的遊戲規則，全世界每個地方也都會發生類似的併購案件，但不希望藉此事件唱衰台灣資本市場。

榮化昨天召開重訊，宣布與國際投資機構 KKR 簽署股份轉換協議，KKR 將以每股 56 元 (含息 2.9 元)、溢價約 17.28%，收購榮化 100% 已發行的股份，收購總金額高達新台幣 478 億元 (約 15.6 億美元)。榮化表示，待股東臨時會通過私有化、相關主管機關核准後，預計年底前完成交割並終止上市。