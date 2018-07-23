大台網改股權架構 注資14億 配合TVB(00511-HK)拓植入廣告

近期電視廣播(00511-HK)(TVB)接近「洗腦式」宣傳旗下大台網（Big Big Channel），背後亦動作多多，本報翻查公司註冊處資料時發現，前身為無綫收費電視的大台網控股，去年已由原來「同股不同權」架構轉為同股同權，同時注入近14億元資金擴大股本。電視廣播行政總裁李寶安回覆查詢時表示，未來大台網若繼續需要新資金，可由TVB提供股東貸款支持，但提到會否將大台網或多媒體業務分拆上市，他指仍言之尚早。

前身為無綫收費電視 按法例同股不同權

大台網前身為無綫收費電視，按法例採同股不同權方式營運，原來由兩名董事賭王「四太」梁安琪及余錦基擁有投票權，TVB持有約10.85億股無投票權股份。本報翻查公司註冊處紀錄顯示，該公司先於去年下半年，獲注入約13.89億元，將公司股本增加至約24.74億元水平，其後在今年1月2日再通過動議，在原有兩股普通股之外，將所有10.85億股無投票股份轉成普通股。

李寶安接受查詢時解釋，此舉是源於大台網不再從事收費電視業務，不用再硬性受制於同股不同權的安排，轉為TVB具100%投票權的公司，並可以全資擁有。若大台網在發展過程中需要資金，TVB則可以提供股東貸款形式，支持大台網。但是要說到將新媒體業務分拆上市時，他則謂言之過早。他強調注入新資金無關向員工發行新股，日後公司如需要發購股權，則會視作發行新股般處理。

購股權計劃發行股份比例最多30%

大台網是香港相對較少數設有員工購股權計劃的非上市公司，根據購股權計劃，可向員工甚至業務合作伙伴發行股份，惟比例限制最多30%，意味TVB仍持絕對控股權，有利日後為分拆鋪排。

TVB近年積極塑造「生財工具」，除OTT平台MyTVsuper外，Big Big Channel亦是另一主力發展方向。李寶安指，以上周五播出的《Big Big channel大公司周年慶》為例，就是利用舊廣播條例空間去發展的另類植入式廣告，倘將來若行新例，會對他們的運作及推廣商戶商品方面，更為方便。

新例下植入式廣告成效 「試過先知」

不過，談及通訊局放寬電視台播放植入式廣告，要求以自然和不突兀的手法表達方面，他笑說：「如行新例，在播放時，若演員穿着穿窿的褲是否叫做突兀，都要試過先知。」他又稱，具體何時對業界帶來助益及成效，都要試過先知。

來源：明報

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)