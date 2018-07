商品大王羅傑斯：低吸股票

上周五,美國總統特朗普聲稱要對由中國入口的逾5000億美元產品悉數徵收關稅,但他同時亦批評中國操控匯率取得貿易優勢,美元匯價隨即轉跌,紓緩人民幣貶值的壓力。

「商品大王」羅傑斯認為,目前特朗普深信美國能夠打贏貿易戰,因此料會繼續向中國發炮,直至美國股市出現熊市、經濟出現問題後,他才會醒覺犯錯改變政策;但即使面對美國的挑戰,羅傑斯對中國前景仍然樂觀,認為應該趁調整低吸中資股。

羅傑斯指出, 目前特朗普信心棚,對美國是次能打贏貿易戰深信不移,但他並不同意,「他應該去熟讀歷史,但他沒有,他以為自己比別人聰明(smart),能夠控制歷史的發展」。羅傑斯續說,沒有人想出現貿易戰,但既然特朗普一意孤行這樣做,唯有等美國股市稍後出現歷來最大的熊市,經濟亦出現重大問題,特朗普便會承認錯誤及改變政策。

「中國將會成為21世紀最偉大的國家,但這並不是說中國不會面對難題;美國是20世紀最成功的國家,但期內也經歷18次經濟衰退及兩次大蕭條,此前還走過南北戰爭及獨立戰爭,今日美國成功了,因為美國解決了很多難題,而這是從個人、家庭、企業到國家整體努力的成果。所以毫無疑問中國也要面對難題,但這樣也可帶來契機,故我很喜歡『危機』這個中國詞語,因為『機會』與『災難』其實是同義詞(Opportunity and disaster are the same thing),所以當你看到中國面對難題時,你不要恐懼,而應該拿起電話去買股票。」

