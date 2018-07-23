【大行報告】香港地產股業績期將至 大行較看好收租股

本地地產股業績期將於本月底展開，恒隆地產(00101-HK)將於本月31日公布中期業績，長實集團(01113-HK)、希慎(00014-HK)、九倉置業(01997-HK)及太古地產(01972-HK)會在八月初公布業績，大行預計，樓價下半年或回調，或影響本地地產股評級。

花旗發表研究報告指，本港樓價上半年已上升13%，下半年的調整風險升溫，包括內地經濟放緩，預料下半年樓價或下跌7%，因此認為本港地產股評級或會下調。至於寫字樓業務方面，相信本港穩定的經濟增長能推動辦公室租用率，加上供應增加，繼續看好鰂魚涌至中環的寫字樓。

花旗表示，本港零售業在上半年出現較快的復甦，但由於潛在的樓價調整及人民幣升值放緩，預計本港零售市道下半年的增速將會略為放緩。

野村發表報告指，主要由於預期寫字樓收租股的業績最好，主要由於中區寫字樓空置率創新低，而在中環核心區以外的地區，例如銅鑼灣利園三期及鰂魚湧太古坊一座，較新落成寫字樓的大部分樓面已經租出，因此對中環核心區寫字樓構成的競爭也較小。

該行又估計寫字樓收租股的經常收入將錄得最高的按年增長，對寫字樓收租股的表現最為看好。

地產商股份方面，該行預期，本港市場對住宅仍有用家需求，但由於期內落成量較低，預計上半年入帳的物業銷售盈利將會減少，對地產商股份則維持審慎樂觀。

派息方面，野村預計，新鴻基地產(00016-HK)的派息或會較市場預期增加，估計若新地末期股息派3.32元，股息收益率將為2.8厘。野村又預計，新世界發展(00017-HK)的末期股息預測為0.34元，股息收益率達3.1厘。

兩間大行都看好太古地產及九龍倉置業，花旗亦看好如領展的具防守性的大型零商售商；野村另外看好新世界發展及信和置業(00083-HK)。來源：商台

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)