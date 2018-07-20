股王大立光盤中股價大漲創今年新高 市值重回7000億元

大立光 (3008-TW) 今年第 2 季每股純益 41.01 元，優於法人預期，上半年每股純益 70.97 元，在今天美國蘋果公司股價逆勢上揚激勵之下，盤中股價以 5295 元創今年新高，盤中市值最高也重回 7000 億元。

外資報告紛紛出爐，其中日系券商最看好後市，上修大立光獲利預估，並給予買進評等，目標價由 5330 元調高近 2 成至 6370 元，是近期內外資給予大立光股價目標價中，第一家首見 6 字頭的外資。

大立光第 2 季獲利增加，主要是因營業規模擴大，6 月營收 45.08 億元創今年新高，執行長林恩平指出，目前接單來看，7 月營收將優於 6 月，8 月將優於 7 月，9 月目前還看不到；但是，日系券商今日最新報告預估，大立光第 3 季營收將達 172 億元，季增 4 成，年增 15%。

日系券商並上修大立光獲利預估，今年營收由 568 億元上修為 579 億元，每股純益由 205.34 元上修為 214.55 元，最新上修後預估 2019 年每股純益為 289.57 元，2020 年則上修為每股純益 307.42 元。

大立光第 2 季稅後純益 55.01 億元，季增 36.87%，年增 16.69%，每股純益為 41.01 元。大立光今年上半年稅後純益 95.2 億元，年減 0.81%，每股純益為 70.97 元。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：大立光永豐 7B 購 04(078938-TW)、大立光元富 7B 購 04(079573-TW)、大立光元富 7B 購 03(079572-TW)。