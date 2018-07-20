老店新開再添一樁 復盛應用送件申請上市掛牌

復盛應用 (6670-TW) 以精密鍛鑄高爾夫球頭、航太零組件生產為主，今 (20) 日送件申請上市，這是復盛應用在 2007 年引進私募基金下市並分拆、組織重整後第 1 家重啟 IPO 的公司，可望成為致伸 (4915-TW)、億豐 (8464-TW) ，第 3 家「下市調體質，另重返上市」的案例。

復盛應用 IPO 案，與億豐同樣由富邦證主辦，復盛應用率先領軍重啟 IPO 後，董事長李亮箴強調，未來包括由復盛應用下市分拆的生產半導體導線架及空氣壓縮設備的「復盛精密」、「復盛」兩家獨立公司，也將分別上市掛牌，重返資本市場。

復盛應用重新申請上市交易，也使台股高爾夫球具類股，成為由明安 (8938-TW)、大田 (8924-TW)、鉅明 (8928-TW) 與復盛應用 4 巨頭爭霸的局面，其中復盛應用在高爾夫球具生產規模最大，明安則是跨足複合村料生產，並成蘋果認證的前 200 大零組件供應商，而大田則跨足給水設備的「水五金」，及自有品牌碳纖自行車「VOLANDO」的生產。

復盛應用去 (2017) 年全年營收 141.23 億元，年增 4.4%，去年稅後純益 13.84 億元，每股純益 11.68 元，股東會日前也決議配發每股 9 元現金股利，復盛應用去年營收、獲利及股利都居高爾夫球頭類股之冠，同時，復盛應用去年股利，已在 7 月 13 日除息。

復盛應用今年上半年營收 78.16 億元，年增 26.69%，在原有美國航太金屬零組件廠外，日前再以 2.26 億元入股南台灣的嘉盛華科技近 7 成股權。復盛應用入股台灣嘉盛華科技，除結合公司既有在美國航太零組件廠資源，擴大嘉盛華營運規模，也將有助公司在非高爾夫產品的營收成長。

復盛應用上市案今日送件，若一切順利，將在今年底前上市掛牌交易，也是類股中唯一的上市掛牌公司，其餘明安、鉅明及大田均是上櫃公司。復盛應用今日在興櫃的最新成交價為 154.8 元。