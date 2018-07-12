〈大立光法說〉布局7P及潛望式鏡頭 提升競爭門檻也將成明年成長動能

大立光 (3008-TW) 確定在明年推出 7P(塑膠鏡片) 手機鏡頭組產品，另外執行長林恩平今 (12) 日在法人說明會也指出，公司已完成開發潛望鏡鏡頭，目前開始出貨，可預期大立光開發完成這兩項光學元件產品，將成公司明年成長動力。

林恩平也透露，大立光在台中工業區以 10 億元購置的新廠興建用地，即將進入興建階段，將投入開發生產與手機鏡頭及影像相關科技的產品，為手機鏡頭附加新功能，產品可望在 2020 年問市。

對於大立光積極推出手機用 7P 及潛望式鏡頭組，證券分析師張陳浩指出，此狀況顯示大立光持續在市場上構築更高競爭門檻，阻絕對手的追趕，並強化本身的競爭力。

外資券商陸續發表的報告中，也看好隨著手機廠推出 3 鏡頭手機產品，將有助對大立光的鏡頭需求提升，也呼應先前大立光認為，由於光學元件在手機的應用領域日益擴散，即使全球手機銷售成長趨緩，但鏡頭需求數量不見得會因此減少。

林恩平今日也在法說會中也特別指出，7P 及潛望式鏡頭組將可搭載在雙鏡頭、三鏡頭手機影像配置中，搭配傳統鏡頭組混搭選配；其可望在厚度上低於目前的雙鏡頭組望遠端鏡頭的厚度，突破現有手機鏡頭組的高度限制，搭配手機軟體配置，達成變焦的需求效果，有助協助解決手機設計薄型化需求，也等於是消除過去手機雙鏡頭組設計，望遠端鏡頭厚度太大的問題。

林恩平並強調，7P 及潛望式鏡頭組全部採用塑膠鏡片組裝，有助成本控制，明年開始出貨的 7P 鏡頭，因較原有 6P 鏡頭多了一片鏡片，更增加光線控制及容忍度，在畫質及影像解析度都具有十足的效益，但產品就看客戶端設計需求而定。

中國手機品牌廠華為推出 P20 Pro 3 鏡頭手機，上市後引起市場矚目，大立光也感受到，愈來愈多廠商逐步在手機產品中導入 3 鏡頭設計，一般而言，手機廠 3 鏡頭設計均來自同一鏡頭廠，有助鏡頭廠整體出貨，林恩平指出，即使是客戶端 3 鏡頭手機設計，也可依畫素、解析度不同，在傳統鏡頭、7P 及潛望式鏡頭組中選擇混搭納入設計。

大立光也在今日法說會中公布，第 2 季營收為高畫素鏡頭產品為主，其中 2000 萬畫素以上產品占 10-20%，1000-2000 萬畫素產品占 60-70%，800 萬畫素產品占 10% 以內，其他產品占 10-20%。

大立光今年上半年營收 211.74 億元，毛利率為 66.4%，年減 2.36 個百分點，稅後純益 95.2 億元，年減 0.81%，每股純益為 70.97 元。

大立光今日盤中股價上揚到 5005 元，創今年新高，收在 4930 元，較昨日上漲 130 元或 2.71%，成交量放大為 900 張。三大法人外資賣超 124 張，投信買超 66 張，自營商買超 54 張，三大法人合計賣超 4 張。