大立光睽違7個月站回5000元大關 買盤搶進認購權證搭多頭行情

股王大立光 (3008-TW) 第 2 季毛利率較前一季大幅成長 5.2 個百分點，獲利優於市場預期，對於後續展望，執行長林恩平也釋出「7 月比 6 月好、8 月又比 7 月好」的佳音，外資紛紛調升評等，今 (13) 日股價睽違 7 個月再度站回 5000 元整數關卡，激勵投資人同步進場布局認購權證，開盤不到一小時認購量已突破 6000 萬元。

大立光第 2 季毛利率衝上 68.61%，季增 5.28 個百分點，稅後純益 55.01 億元，季增 36.87%，每股純益 (EPS)41.01 元，繳出歷年「最旺淡季」佳績；累計上半年稅後純益已達 95.2 億元，與去年同期相當，EPS70.97 元。

展望後市，隨新款 iPhone9 月亮相在即，林恩平透露，新機拉貨動能強勁。

另一方面，大立光確定在明年推出 7P(塑膠鏡片) 手機鏡頭組產品，林恩平也指出，公司已完成開發潛望鏡鏡頭開始出貨，兩項光學元件產品將成公司明年成長動力。

由於大立光持續在市場上構築起更高競爭門檻，外資報告紛紛出爐看好其展望，其中日系券商最看好後市給予買進評等，目標價由 5330 元調高近 2 成至 6370 元，是近期內外資給予大立光股價目標價中，首見 6 字頭。

大立光消息面偏多，使盤中股價站穩 5000 元之上，若投資人看好其後市行情有意透過權證布局，可留意大立光統一 82 購 01(079017-TW)、大立光元大 82 購 01(081708-TW) 和大立光富邦 81 購 01(081464-TW)。